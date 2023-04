Sabrina Giannini è sposata? Ha figli? Cosa sappiamo della sua vita privata

Sabrina Giannini, è questo il nome di una celebre giornalista italiana ma anche conduttrice televisiva. Ma, cosa sappiamo della sua vita privata? La Giannini, è sposata? Ha dei figli oppure no? Qui di seguito proveremo a rispondere a tali domande.

Chi è Sabrina Giannini e cosa sappiamo della sua vita

Nata a Cernusco sul Naviglio, Milano, il 23 marzo del 1965 e legata al segno zodiacale dell’Ariete ecco che Sabrina Giannini nel corso della sua vita professionale è riuscita a collezionare diversi successi. Fin da bambina ha sempre nutrito una particolare passione per il mondo della letteratura e del giornalismo. In particolar modo amava molto informarsi e conoscere. Proprio per tale motivo dopo il diploma si è iscritta all’Università degli Studi di Padova dove si è laureata in Psicologia. In seguito alla laurea ha scelto di dedicare la sua vita alla professione da giornalista. E nel 1993 si è ufficialmente iscritta all’Albo.

La sua carriera da giornalista si svolge anche in televisione. Nel corso della sua vita ha lavorato in diversi programmi di successo come ad esempio ‘Report’ e ‘Professione Reporter’ e realizzato diverse inchieste. Stiamo parlando di inchieste legate ad argomenti molto importanti e particolari come ad esempio la scoperta della tossicità del mercurio contenuto nell’amalgama dentale. Oppure ancora quella legata allo scandalo degli schiavi del lusso cinese. Un reportage questo grazie al quale la giornalista ha ottenuto il Golden Chest d’Argento.

Oggi oltre a lavorare come giornalista ecco che Sabrina Giannini lavora anche come conduttrice televisiva, e nello specifico è attualmente impegnata nella conduzione del programma intitolato “Indovina chi viene a cena?” in onda su Rai 3. Questo è il titolo di una particolare ed importante trasmissione che si occupa di parlare di quelli che sono gli attuali sistemi alimentari e l’impatto che questi hanno sull’ambiente ma anche sulla salute di animali e uomini.

La vita privata della giornalista

Molte sono quindi le informazioni presenti sul web in riferimento a quella che è la vita professionale della giornalista e conduttrice. Ma, cosa sappiamo invece del suo privato? La Giannini è sposata? Ha dei figli? In realtà rispondere a tali domande non è semplice. La giornalista è infatti una donna molto riservata che ama tenere la sua vita privata lontano dai riflettori. Proprio per tale motivo non si sa se nella vita abbia un compagno, un marito e dei figli oppure no. Chi desidera seguirla però potrà farlo tramite social, e di preciso attraverso il suo profilo Instagram seguito ad oggi da oltre 22 mila followers.