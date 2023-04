Cicciolina, messo all’asta il suo appartamento: dove vive ora?

L’ex porno star ha messo all’asta il suo appartamento: ecco dove vive ora

Ciocciolina, il nome d’arte di Ilona Staller, è stata una delle icone della cultura pop degli anni ’80 in Italia, grazie alla sua carriera nell’industria del cinema per adulti e alla sua attivismo politico. Ma ora l’ex pornostar si trova in difficoltà economiche e ha dovuto mettere all’asta il suo appartamento a Roma.

L’appartamento in questione è un vero e proprio museo a luci rosse, con una superficie di 130 metri quadrati e una piscina al centro. L’appartamento era anche il set di molti dei suoi film e delle sue performance, e molti fan si sono affezionati al luogo.

Ma perché Ciocciolina ha deciso di mettere all’asta il suo appartamento? Secondo un’intervista al Messaggero, l’attrice a luci rosse ha spiegato che non è stata in grado di lavorare per due anni a causa della pandemia di COVID-19, e le spese di proprietà erano diventate troppo onerose. Quindi ha deciso di mettere in vendita la sua proprietà.

L’asta per l’appartamento è stata fissata per luglio, con una base d’asta di 231.000 euro. Molti fan della ex pornostar hanno espresso il loro dolore per la perdita di questo iconico luogo di culto, ma Ciocciolina ha rassicurato i fan nel corso dell’intervista al Messaggero così: “Vivo in un attico non per strada”.

In ogni caso, l’asta dell’appartamento di Ciocciolina è un’altra dimostrazione del fatto che anche le celebrità possono incontrare difficoltà finanziarie. Tuttavia, il fatto che Ciocciolina abbia trovato un modo per affrontare la situazione e mantenere la sua vita privata è un esempio di resilienza e di come sia possibile superare le difficoltà economiche.