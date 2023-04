The Family Stallone in arrivo: chi sono i protagonisti? Da chi è composta la famiglia Stallone?

Tutti conoscono Sylvester Stallone considerato uno degli attori più importanti al mondo, e molti saranno contenti di sapere che molto presto su Paramount+ arriverà “The Family Stallone”. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? E soprattutto chi saranno i protagonisti? Qui di seguito potrete trovare alcune informazioni.

Cosa sapere su “The Family Stallone”

Dopo i Kardashian e i Ferragnez ecco che anche la famiglia Stallone sarà protagonista di una fantastica docu-serie sulla loro vita intitolata “The Family Stallone”. Stiamo nello specifico parlando di un reality show statunitense che segue la vita quotidiana della famiglia Stallone. E quindi del noto attore Sylvester Stallone e delle donne che fanno parte della sua vita tra cui la moglie Jennifer che nell’agosto del 2022 aveva chiesto il divorzio dopo ben 25 anni di matrimonio decidendo però pochi mesi dopo di tornare insieme al marito. Ma non solo, ad essere coinvolti nella sorprendente docu-serie sono anche le figlie Sistine, Sophia e Scarlet, gli amici di sempre e tutto quello che riguarda appunto la loro quotidianità.

Sylvester Stallone è conosciuto dal grande pubblico come un grande attore, oltre che una vera e propria icona del grande schermo. Ma sono veramente pochi coloro che hanno la fortuna di conoscerlo anche in un’altra versione ovvero quella legata alla sfera del privato. E così giunto all’età di 76 anni ecco che Stallone ha scelto di farsi conoscere per bene da coloro che negli anni gli hanno sempre mostrato affetto e vicinanza.

The Family Stallone è prodotto da Mtv Entertainment Studios e sarà disponibile su Paramount+ a partire dal prossimo 18 maggio 2023. E proprio nelle scorse ore è stato diffuso il trailer che recita tali parole “È una delle più grandi stelle del mondo, ora guardalo come mai prima, come uomo di famiglia” . L’idea è quella di contrapporre l’immagine di Stallone legata ai personaggi che più di tutti gli hanno dato popolarità, ovvero Rocky Balboa e John Rambo, all’immagine casalinga della celebre star che ha scelto di lasciarsi riprendere mentre si prende cura del suo gatto, mentre si emoziona guardando le figlie e mentre abbraccia teneramente la moglie.

Chi sono i protagonisti della serie “The Family Stallone”

Chi saranno i reali protagonisti di questo reality show? Sicuramente le donne che fanno parte della vita dell’attore. In particolar modo le figlie Sistine, Sophia e Scarlet la cui età è compresa tra i 20 e i 26 anni e che hanno tutte un grande desiderio ovvero quello di seguire le orme del padre. Ma non solo, non mancheranno nemmeno gli amici e i colleghi con i quali Stallone ha condiviso gran parte della sua vita, e tra questi Al Pacino, Dolph Lundgren, Arnold Schwarzenegger, il fratello Frank anche lui attore, musicista e cantautore e molti altri . E anche loro si presenteranno al pubblico in una veste del tutto inedita.