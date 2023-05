Micol Incorvaia e il corriere Amazon | Le pillole de La Velenosa

Ormai la storia di Micol Incorvaia e il corriere Amazon è sulla bocca di tutti. Per quei pochi che ancora non l’hanno sentita ci penso io. Qualche giorno fa la ex gieffina era a casa e alle 9.30 il corriere Amazon le ha suonato. Ebbene Micol ha fatto delle storie Instagram, ironiche in cui si diceva sconvolta per essere stata svegliata a quell’ora. Nonostante fosse ironica qualcuno l’ha presa sul serio e ne hanno iniziato a parlare tutti. Blog gossipari e persino quotidiani come Il Messaggero. La notizia è diventata così virale che ne ha parlato anche Fiorello durante il suo programma Viva Rai2. Lo showman ha preso in giro la Incorvaia sia per la notizia ma anche perché non capiva cosa avesse fatto per essere considerata vip. Domenica sera poi a Che Tempo Che Fa, su Raitre, anche Luciana Littizzetto ha detto la sua, ovviamente facendo molto ridere. Ecco le sue parole:

“Volevo raccontare cosa è successo alla povera Micol Incorvaia. Il corriere Amazon l’ha svegliata all 9:30 e l’ha obbligata a scendere dal letto. Si è detta sconvolta. Io l’ho trovata bellissima questa notizia, lei era scossa e traumatizzata. Tu svegliati alle 9 e mezza, fai quei tre passi dal letto al citofono, chi sarà, ti spaventi. Era stremata dai selfie, capisci che sei scossa. Lei è stata sei mesi nella casa del GF Vip e avrà i ritmi sballati. Ma la maggior parte delle altre persone a quell’ora fa la terza colazione. Se le rifanno il parquet quelli di sopra cosa fa, chiama la Digos?

Ma adesso ho ricevuto un messaggio da parte del fattorino di Amazon che mi ha chiesto di dare questa lettera alla Micol. Ve lo leggo subito così lei sentirà.

‘Cara Micol, grande fratella vip. Grandissima sorella di Incorvaia, signorini di Signorini. Sono il fattorino di Amazon. Mi spiace di averti tirata giù dal letto a quell’orario infame, obbligandoti a fare due passi dalla branda al citofono. Avrei dovuto immaginare che tu dormivi ancora, stremata dai selfie… Mi sono sentito sporco nell’anima. Colpevole fino al terzo grado di giudizio.

Nominami pure come al Grande Fratello e condannami senza nemmeno il televoto. Io che mi ero comodamente alzato alle cinque per andare a ritirare il furgone e alle sei iniziato il mio giro di consegne. Errore mio. Dovevo aspettare che ti svegliassi tesoro, strappandomi i peli del naso per un paio d’ore nell’attesa.

Anzi, scusami se ti ho bussato senza nemmeno un croissant appena sfornato da Cannavacciuolo. Perdonaci Micol, noi fattorini di Amazon siamo gente viziata, che lavora 30 ore al giorno, paga un mutuo e compra le cose a rate…non siamo umili come te. Sai Micol, se ci vedi gialli non è perché abbiamo origini orientali. È perché teniamo la pipi anche tutto il turno per non perdere tempo. Pensa che io piscio durante le ferie, per non ritardare i ritmi.

Scusa Miki. Vorrei scriverti di più ma devo fare 18 consegne in mezz’ora”.

Dopo tutti questi sfottò oggi Micol, rispondendo alle domande dei follower ha spiegato come ha preso questa situazione

“Per quanto riguarda la satira che è stata fatta, ho riso, ho riso anch’io, per quanto alcune uscite non fossero esattamente di buon gusto. Quello che mi ha fatto ridere di meno è stata la disinformazione e il modo in cui la disinformazione possa generare cattiveria. Cattiveria da parte di gente che non ha nulla a che fare con te, che non conosce la tua storia e che soprattutto non si documenta prima di prendersi la briga di insultarti. Prima di prenderti quella briga li, prenditi quella di informarti meglio perché se le persone avessero visto le stories avrebbero capito che il tono era ironico e che io chiarivo che il fatto che stessi subendo dei ritmi di vita sfalsati, che non corrispondevano più ai ritmi di vita reale, che io stavo male per i ritmi sonno – veglia completamente andati”.



Io posso dire che bastava guardare le storie Instagram della Incorvaia per capire che era ironica, però penso anche sia stata poco furba a raccontare questa storia sui social dove si fa presto a manipolare e strumentalizzare tutto. Fiorello e la Littizzetto sono due mostri sacri e le hanno fatto un sacco di pubblicità. Ho letto che alcuni fan degli Incorvassi hanno scritto che Fiorello e la Littizzetto hanno preso in giro Micol perché volevano visibilità, ma spero non fossero seri. Ma per favore. Diciamo che una cosa quando diventa pubblica dà il permesso a tutti di parlarne, anche a modi sfottò. Gli insulti però non ci stanno mai, lo ripeterò all’infinito!

