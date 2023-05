James Cameron, quanto è ricco? Cosa sappiamo del patrimonio del grande regista

James Cameron è uno dei registri di maggior successo di Hollywood, con una carriera di successi dietro di sé. Nonostante non ci siano informazioni ufficiali sul suo patrimonio netto, è noto che Cameron ha accumulato una fortuna considerevole grazie ai suoi film di successo e alla sua attività imprenditoriale.

Il patrimonio di James Cameron

Secondo la rivista Forbes, nel 2021 il patrimonio netto di James Cameron stima essere di circa 700 milioni di dollari. Tuttavia, alcune fonti non ufficiali suggeriscono che il suo patrimonio netto potrebbe essere ancora più elevato, anche superiore a 1 miliardo di dollari.

La maggior parte del suo patrimonio è derivato dai suoi successi cinematografici, tra cui “Titanic” (1997), che ha incassato oltre 2 miliardi di dollari in tutto il mondo, e “Avatar” (2009), che ha incassato oltre 2,7 miliardi di dollari in tutto il mondo. Ancora oggi entrambe le pellicole gli permettono di guadagnare cifre a sei zeri.

Cameron è stato anche coinvolto in molte attività imprenditoriali, tra cui la costruzione di un mini sottomarino in grado di resistere alla pressione dell’Oceano Pacifico, chiamato Deepsea Challenger. Cameron ha anche investito in molte cause ambientali, tra cui la protezione degli oceani, e ha fondato la società di produzione cinematografica Lightstorm Entertainment.

Il patrimonio immobiliare

Non è da prendere sottogamba nemmeno il patrimonio immobiliare del regista, che vanta numerose proprietà tra il Canada e la Nuova Zelanda. Qui negli anni aveva acquistato tanti piccoli acri di terra fino a realizzare due mega ville, di cui una è stata venduta nel 2021 per oltre 8 milioni di dollari. Secondo alcune voci di corridoio pare addirittura che avesse diverse proprietà a Malibu, in California, tra cui una casa sulla spiaggia che ha venduto nel 2017 per 18 milioni di dollari.

In sintesi possiamo dire che James Cameron è forse tra i registi più ricchi e di successo di Hollywood, con un patrimonio netto di oltre 700 milioni di dollari.