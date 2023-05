Shattered – L’inganno come finisce? La spiegazione del finale del thriller

Shattered – L’inganno è un film thriller a dir poco inquietante del 2022 realizzato per la regia di Luis Prieto. Per gli amanti dello spoiler, di seguito sveliamo trama e come finisce.

La trama del film Shattered

Il protagonista del film è Chris Decker, un ragazzo divorziato ma di buona famiglia. Disilluso dall’amore, era stato per molto tempo single, finché non fa la conoscenza di Sky una ragazza misteriosa che lo affascinato oltremodo.

I due si lasciano prendere da una forte passione e iniziano così una relazione molto travolgente. Sky però nasconde delle cose che si scopriranno solo alla fine. L’attrazione e il sentimento iniziali si trasformano ben presto in una trappola. Sky si insinua nella vita del fidanzato, si lega al suo bambino e fa anche amicizia con la sua ex moglie.

Cast e produzione

Luis Prieto è il regista di questa pellicola, che sceglie un cast tutto d’eccezione. Cameron Monaghan veste i panni di Chris Decker, Frank Grillo veste i panni di Sebastian. Lilly Krug è Sky. John Malkovich è Ronald, Sasha Luss veste i panni di Jamie Decker. Ash Santos è Lisa, Ridley Bateman è Willow Decker. E ancora David Madison è Briggs e Dat Phan e Kiju.

La produzione della pellicola è ad opera della Construction Film che ha lavorato in collaborazione con Grindstone Entertainment Group e Silver Reel. Il film ha fatto incassi da capogiro a livello internazionale presentato in ogni paese con il medesimo titolo.

Lo spoiler finale

Veniamo ora al nocciolo della questione, ovvero il finale spoilerato del film. Sky infatti intrappola in un gioco mortale Chris e coinvolge nella sua follia anche il bambino e la sua ex moglie. Il suo intento è diventare padrona indiscussa di tutti i suoi beni. La donna vive di pazzia, ferocia e dolore, il suo è un gioco psicologico. Chris si trova quindi a fare qualunque cosa per mettere in salvo il figlio e la madre di suo figlio.