Chi è e cosa fa nella vita Francesco Muglia, presunto futuro sposo di Annalisa?

Annalisa Scarrone, conosciuta dal grande pubblico semplicemente come Annalisa, sembrerebbe essere pronta a convolare a nozze. E Francesco Muglia sembrerebbe essere il nome del presunto fidanzato e futuro sposo. Ma esattamente chi è? Cosa fa nella vita e cosa sappiamo di lui? Qui di seguito proveremo a rispondere a tali domande.

Chi è Francesco Muglia, il presunto fidanzato di Annalisa

La bella e brava Annalisa sembrerebbe aver trovato l’amore della sua vita, tanto da essere pronta a convolare a nozze. O almeno questa è la notizia emersa nel corso delle ultime ore. Ma chi è e cosa sappiamo di lui? A parlare di matrimonio è stato alcuni giorni fa l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona che su Telegram si è espresso affermando “La cantante italiana più famosa del momento, con i singoli di maggiore successo radiofonico e ormai diventata anche un sex symbol. A sorpresa senza comunicare nulla, vi svelo in anteprima che si sposa. A luglio. Con il ragazzo in foto…”. L’uomo pubblicato da Corona però non sembrerebbe essere il reale fidanzato della giovane artista. A svelare la sua vera identità è stato Savonanews.it rivelandone il nome vero ovvero Francesco Muglia. Secondo quanto rivelato dal sito in questione l’uomo ha 42 anni ed è di origini padovane. Inoltre sembrerebbe lavorare in un settore diverso da quello dell’intrattenimento e dal settore musicale. “E’ molto noto per la sua professionalità di servizio di un colosso turistico che con la Liguria ha molto a che spartire” ha scritto.

Cosa sappiamo del futuro marito della giovane artista

Secondo quanto emerso da alcuni rumors quindi Muglia sembrerebbe essere il responsabile delle strategie marketing e advertising di Costa Crociere. I due potrebbero essersi conosciuti quando Annalisa è stata ospite sulla Costa Smeralda del Padiglione Italia Expo Dubai 2020 di cui l’azienda sopracitata era sponsor. Oppure ancora potrebbero anche essersi conosciuti grazie al Festival di Sanremo dove Annalisa è stata ospite in diverse occasioni. Eventi con cui Costa Crociere ha siglato anche una partnership.

Annalisa è stata sempre molto riservata sulla sua vita privata, e anche in passato ha provato a tenere distanti dai riflettori le sue storie d’amore. In questo caso, deciderà di confermare la notizia oppure no? Annalisa davvero tra pochi mesi convolerà a nozze? Per scoprirlo non ci rimane che attendere.