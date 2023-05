Formula per un delitto, come finisce il film? Trama, curiosità e spiegazione del finale

Formula per un delitto, è questo il titolo di un thriller psicologico del 2002 diretto da Barbet Schroeder con protagonisti artisti di grande fama. Tra questi ad esempio Ryan Gosling e Sandra Bullock. Ma, qual è la trama del film e come finisce? Qui di seguito proveremo a rispondere a tali domande.

Formula per un delitto, trama del film

Formula per un delitto racconta la storia di Richard Haywood, interpretato da Ryan Gosling, e Justin Pendleton interpretato da Michael Pitt ovvero due studenti ricchi e annoiati che senza un motivo ben preciso scelgono di mettere in atto un piano incredibile ovvero quello di uccidere una persona. Dopo averne discusso per mesi ecco che a caso scelgono una donna, la strangolano e la uccidono. L’obiettivo è quello di far ricadere la colpa su un innocente e realizzare in questo modo il perfetto delitto. E nello specifico l’obiettivo è quello di incolpare il bidello Ray Feathers ovvero lo spacciatore di marijuana da cui si serve Richard. Ad occuparsi del caso è la detective degli omicidi Cassie Mayweather, interpretata da Sandra Bullock e il nuovo partner Sam Kennedy interpretato invece da Ben Chaplin.

Proprio Cassie nonostante non vi siano delle specifiche prove inizia fin da subito a sospettare dei due ragazzi ed in modo particolare del giovane e bello Richard che le ricorda molto il suo ex marito che a sua volta l’aveva accoltellata. La detective Cassie infatti è convinta che Richard sia l’assassino e Justin il suo complice. La detective viene rimproverata dal collega per non aver preso in considerazione anche altre idee, ed anche il capitano Rod Cody è della stessa idea, motivo per il quale decide di sollevarla dal caso.

A continuare le indagini da solo è quindi Sam che si mette sulle tracce del bidello Ray che viene trovato morto. Ad architettare il tutto è stato proprio Richard che ha deciso di fare in modo di far credere che l’uomo si sia tolto la vita, in modo tale da spingere la polizia a chiudere il caso. Ma Sam inizia ad avere dei sospetti e a credere che la collega Cassie possa avere ragione a sospettare dei due ragazzi. I due vengono interrogati separatamente con l’intento di spingere uno ad incastrare l’altro, ma il piano fallisce.

Come finisce il film?

Ma, come finisce il film in questione? Analizzando per bene la casa della donna uccisa all’inizio della pellicola ecco che Cassie, che nel frattempo è tornata ad indagare sul caso, riesce a capire per bene come i due abbiano organizzato il tutto. I giovani, vedendosi ormai quasi scoperti, decidono quindi di pianificare i loro suicidi per mettere fine alla storia. Justin però ad un certo punto si rende conto del fatto Richard in realtà non ha alcuna intenzione di suicidarsi in quanto la sua pistola è priva di pallottole.

I due quindi finiscono per litigare, e proprio Justin riesce a ferire Richard. All’improvviso arriva Cassie che prova a separare i due ma rischia di essere uccisa da Richard che prova a farla cadere dalla scogliera. Cassie però riesce a salvarsi e ad uccidere Richard. Justin quindi aiuta la detective a tornare a casa e la donna si convince che il giovane sia stato manipolato dall’amico. Ma le cose stanno diversamente. Soffermandosi su un dettaglio ecco che Cassie scopre che è stato Justin ad uccidere la donna. E quindi alla fine della pellicola Richard è morto e Justin viene arrestato.

Curiosità sulla pellicola

Formula per un delitto è ispirato al reale fatto di cronaca di Loeb e Leopold, due criminali statunitensi che nel maggio del 1924 si sono resi protagonisti del caso giudiziario legato all’omicidio del quattordicenne Bobby Franks.

Il film è uscito negli Stati Uniti e in Canada il 19 aprile del 2002 riuscendo ad incassare 9,3 milioni di dollari nel primo weekend. In totale però è riuscito ad incassare 56.714.147 dollari in tutto il mondo.