GF Vip, il reality si riaccende alla festa organizzata da Alfonso Signorini | Le pillole de La Velenosa

Grazie Alfonso, te lo dico col cuore, che ci sfami col trash che si è creato al tuo compleanno. Ieri sera a Milano infatti si è tenuto l’evento per festeggiare il compleanno di Signorini e per la chiusura del GF Vip. La festa doveva esserci il mese scorso ma il direttore di Chi l’ha rimandata per rispetto alle condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Ebbene ieri quindi si sono ritrovati molti gieffini. Tra le cose che hanno fatto più discutere i social, la prima è stato l’avvistamento di Antonino Spinalbese che chiacchierava con Oriana Marzoli, con la quale sappiamo non scorreva buon sangue. Ovviamente il GF è finito e ci sta che i rancori si appianino, però loro si erano davvero detti e fatti di tutto, per questo il loro avvicinamento alla festa ha fatto notizia. Oltre a Oriana, Spinalbese si è avvicinato anche a Giaele De Donà, con la quale era stato molto amico fino ad un certo punto. Quanto è uscito i rapporti con lei non erano buoni, ma anche tra loro sembra essere tornato il sereno. Ma la cosa più succulenta per noi amanti del trash ce l’hanno regalata Elenoire Ferruzzi e Oriana Marzoli: le due sono state beccate da delle dirette Instagram dei presenti litigare al momento del taglio della torta. Voi direte ci sarà stato un motivo scatenante serio, io vi rispondo assolutamente no! La discussione è nata per il posto in prima fila. È successo che la Marzoli voleva stare davanti vicino al festeggiato, visto che è arrivata seconda e che dall’altra parte di Signorini c’era Nikita Pelizon. Elenoire non ha voluto cedere il posto, e tra le due ne è nata una discussione:

Oriana

“Vado avanti io”

Elenoire

“Ma dove vuoi andare che sei una nana”

Oriana

”Mon rispondo meglio mi leccavi il sedere fino a due giorni fa”

Elenoire

“Ma chi ti ha ca**ta”

Oriana

“Amore non ti ca**va il mio fidanzato”.

Elenoire in seguito durante una diretta di Giacomo Urtis ha spiegato che era tutto vero e ha ribadito di aver detto a Oriana: “Ma dove vuoi andare che sei una nana”.

Ora io esigo che oggi queste due signore si sfan**lino sui social per tutto il giorno! Questo trash che nasce per stron**te da menti eccelse è la mia linfa vitale.

Alla festa però non c’erano tutti gli ex vipponi, grandi assenti: Edoardo Tavassi, Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, Daniele Dal Moro e Luca Onestini. Peccato per la mancanza della Fiordelisi che sono sicura avrebbe messo un bel carico da 90 nella lite Ferruzzi / Marzoli.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti