Vivere non è un gioco da ragazzi: trama, cast, curiosità e colonna sonora

Vivere non è un gioco da ragazzi, questo è il titolo di una nuova serie TV di Rai 1 con protagonista Claudio Bisio. Ma, qual è la sua trama e quali sono gli attori che fanno parte del cast? Qui di seguito sarà possibile trovare le risposte a tali domande.

Vivere non è un gioco da ragazzi, la trama

Vivere non è un gioco da ragazzi è il titolo di un coming of age tratto dal libro “Il giro della verità”. La serie in questione è diretta da Rolando Ravello, regista di Immaturi-La Serie e Tutta colpa di Freud-La serie. Ma. qual è la sua trama? Vivere non è un gioco da ragazzi racconta la storia di un giovane di soli 18 anni di nome Lele. Un ragazzo di umili origini che frequenta il liceo con i figli dell’élite bolognese. Lele è innamorato di Serena, una ragazza molto bella ed intelligente. La perfetta e ideale reginetta della scuola. Un giorno però il giovane viene invitato proprio dalla ragazza in discoteca insieme ad un gruppo di amici, e per fare colpo su di lei decide di prendere una pasticca di Mdma. Il giovane viene quindi risucchiato in un mondo fatto di droga e discoteche e questo lo porta presto a rimanere senza soldi.

Per poter continuare a frequentare Serena ecco che Lele si troverà a prendere una decisione importante ovvero quella di comprare le pasticche nel suo quartiere per poi rivenderle al doppio del prezzo in discoteca. Un giorno però accadrà qualcosa che cambierà la sua vita. Lele infatti venderà una di queste pasticche ad un amico che il giorno dopo verrà trovato privo di vita. I sensi di colpa porteranno Lele ad un lungo calvario che durerà mesi e che cambierà il suo rapporto con la famiglia, Serena e il suo migliore amico Pigi. L’intero gruppo di amici, legato da un patto di omertà, vivrà una profonda crisi. Ogni membro infatti si troverà a dover fare i conti con quelli che sono i propri fantasmi interiori.

Dopo un lungo percorso Lele deciderà di liberarsi dal senso di colpa e dal peso delle bugie. E quindi prima deciderà di confessare tutto al padre e in seguito al poliziotto Saguatti.

Cast, colonna sonora e curiosità

Ma, quali sono gli attori che fanno parte del cast? Molti di questi sono adulti e tanto conosciuti dal pubblico, altri invece sono più giovani. Tra gli attori adulti è possibile menzionare Claudio Bisio che interpreta il commissario Saguatti, Nicole Grimaudo che interpreta Anna, Stefano Fresi che invece è Marco. Poi ancora è possibile menzionare Fabrizia Sacchi che interpreta la mamma di Mirco e Lucia Mascino che invece è Sonia.

Ad interpretare Lele è invece Riccardo De Rinaldis mentre invece Matilde Benedusi è Serena. Pietro De Nova è Pigi, Tommaso Donadoni è Mirco. Alessia Cosmo è Patti, la migliore amica di Serena, Luca Geminiami è Spinoza il compagno di classe di Lele.

Le riprese di Vivere Non è un Gioco da Ragazzi si sono svolte nella città di Bologna e dintorni ma anche tra Umbria e Lazio e sono terminate nelle prime settimane del 2022. In riferimento a quella che invece è la colonna sonora è possibile dire che le musiche della serie sono di Maurizio Filiardo. Mentre nel primo episodio e anche nel promo andato in onda è possibile ascoltare il brano “18 anni” di Ariete.