Eurovision Song Contest 2023: Mengoni pazzesco, vince il premio della critica | Le pillole de La Velenosa

Quello che emerge da questa edizione dell’Eurovision Song Contest è che noi Italiani non sappiamo votare. Né nei reality e a quanto pare neanche nelle competizioni canore. Israele è arrivata terza, davanti a noi per soli 12 punti e sapete chi glieli ha dati? Noi!!!! Va beh a parte gli scherzi lo spettacolo che regala l’Eurovision Song Contest è sempre grandioso e guardarlo vale sempre la pena. Ha vinto la Svezia con Loreen come da pronostico. L’artista svedese è la prima donna a vincere per due volte la competizione canora europea. Molto brava, con una voce meravigliosa, la sua tattoo ha conquistato giurie e pubblico. Ci sono state un po’ di polemiche perché la canzone ricordava molto altre, ma il pubblico come si dice è sovrano e ha scelto comunque lei. Io vi dico la verità escluso Mengoni, avrei fatto vincere la Finlandia con la sua Cha Cha. Mi ha fatto divertire e per poco non ballavo in salotto. Il nostro Marco è arrivato quarto, e come vi ho detto in apertura, per un soffio non è salito sul podio. La sua esibizione è stata pazzesca, da brividi e quando sul finale si è commosso, perdendo quasi la voce, beh è stato bellissimo. Mengoni si può ritenere comunque soddisfatto sia per la bellissima figura fatta sia perché ha vinto il premio della critica.

Pochi minuti prima dell’inizio della serata infatti, si è tenuta la cerimonia di consegna di alcuni premi collaterali alla gara, come il Marcel Bezençon Awards, per la miglior composizione, che è stato assegnato a Mengoni.

Ma veniamo al trash che tanto ci piace e che non può mai mancare, la cantante francese, la Zarra era molto quotata se non per la vittoria, almeno per la top 5. Purtroppo però non è andata così ed è arrivata solo sedicesima. Le giurie dei vari paesi non l’hanno premiata ma la cantante faceva affidamento sul pubblico. Eppure il televoto le ha consegnato solo 50 punti e la Zarra non l’ha presa affatto bene. Inquadrata l’artista ha fatto il dito medio in camera e poi ha lasciato il main stage prima della proclamazione della vincitrice.

La proverbiale sportività dei Francesi. Grazie comunque a questa artista che ci ha donato del sano trash che alleggerisce sempre le situazioni. Grazie con tutto il cuore.

Tutto davvero bello come al solito, viva l’Eurovision Song Contest, ci vediamo l’anno prossimo in Svezia!

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti