Infidel è basato su una storia vera? Cosa sappiamo del thriller politico: trama, cast e curiosità

Infidel è un thriller politico uscito nel 2020 e diretto da Cyrus Nowrasteh. In occasione della messa in onda su rai 4, non resta che scoprire qualcosa di più su trama, cast e curiosità.

Film Infidel: una storia vera? La trama

Non è basato su una storia vera, ma è una storia di finzione. Tuttavia, il film affronta temi politici e sociali attuali, aggiungendo un elemento di suspense e thriller che lasciano ipotizzare l’ispirazione a fatti realmente accaduti.

La trama di Infidel segue un blogger americano di nome Doug Rawlins (interpretato da Jim Caviezel) che viene rapito durante un viaggio al Cairo in Egitto. Viene ingiustamente accusato di spionaggio e di essere coinvolto in un complotto contro il governo. I primi a voltargli le spalle sono in governatori del suo paese. Per questo, parte in prima persona la moglie di Doug, Liz (interpretata da Claudia Karvan), che decide di fare tutto il possibile per salvare suo marito. Inizia infatti a collaborare con il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e intraprende una pericolosa missione nel cuore del Medio Oriente per amore di Doug.

Il cast del film

Ma chi sono gli attori che hanno preso parte al thriller politico pieno di azione suspense? Nel cast troviamo:

Doug viene interpretato da Jim Caviezel

Claudia Karvan è la moglie Elizabeth Rawlins

Hal Ozsan veste i panni di Ramzi

Pierre ha il volto di Stelio Savante

Aly Kassem è nel ruolo di Javid

Bijan Daneshmand veste i panni di del dottor Hossein Tehrani

Maria Landi ha il volto di Isabelle Adriani

Il sergente Knebel è JR Cacia

Nadeem Srouji veste i panni di Larijani

Noor Taher è nel ruolo di Meena

Qualche curiosità sul thriller Infidel

Cyrus Nowrasteh aveva già scelto l’attore protagonista Jim Caviezel in passato per un suo film del 2008, alias The Stoning of Soraya M. Inoltre ricordiamo che Infidel è il primo film che parla di Coronavirus.

Jim Caviezel e Stelio Savante avevano già lavorato insieme nel 2018, nel film Running for Grace (2018).“Infidel” ha appassionato un ampio pubblico, di cui il 57% era di sesso maschile.