Simone Antolini ha una figlia? La confessione dell’ex naufrago e l’appello di Cecchi Paone

All’Isola dei Famosi Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone hanno dato dimostrazione del loro amore. E proprio lo scorso lunedì il giovane fidanzato di Cecchi Paone ha rivelato di avere una figlia di nome Melissa. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Simone Antolini papà di una bambina di 5 anni

Simone Antolini, fidanzato di Alessandro Cecchi Paone, ha dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi a causa di alcuni problemi di salute. E proprio nel corso della diretta andata in onda lo scorso lunedì 15 maggio ha rivelato ai telespettatori quello che molti avevano già capito. Melissa, la bambina di cui si è parlato nel corso delle scorse settimane, è sua figlia. La piccola ha quasi 5 anni ed è nata dalla relazione tra Antolini e l’ex fidanzata. Quando è nata l’ex naufrago era ancora minorenne, aveva infatti 17 anni, mentre invece l’ex fidanzata era già maggiorenne. “Io vado dritto alla risposta, apprezzo tanto il tuo rispetto durante la mia prova in Honduras. Adesso posso dirlo, lei è ufficialmente mia figlia“, queste sono state nello specifico le parole espresse da Antolini che ha poi aggiunto che la piccola compirà 5 anni il prossimo 2 agosto. L’ex naufrago ha poi rivelato che lui e la sua bambina sono cresciuti insieme proprio come un fratello e una sorella ma allo stesso tempo sono legati da una grande complicità nel rapporto tra padre e figlia. L’ex naufrago ha poi aggiunto che grazie all’isola è maturato molto e oggi riesce ad apprezzare anche le piccole cose.

Le parole di Cecchi Paone sulla figlia del compagno

Anche Alessandro Cecchi Paone ha abbandonato il reality show per stare vicino al fidanzato. Senza Simone infatti Cecchi Paone ha deciso di non rimanere sull’isola. E a proposito della figlia avuta dal compagno in giovane età ha rivelato di averla conosciuta fin da subito,. mentre invece a proposito della fotografia postata per annunciare la loro storia ha rivelato che la piccola era presente ma il suo volto era stato coperto per tutelarla. Cecchi Paone ha poi parlato di Simone definendolo non solo un papà ma anche una dolcissima mamma e a proposito della piccola ha rivelato che è solita chiamarlo zio. “Noi due siamo l’esempio di come le coppie gay possono prendersi cura dei bambini” ha affermato Cecchi Paone che ha poi aggiunto di avere la speranza di poter sposare Simone e di poter adottare con lui dei bambini. E a tal proposito ha poi aggiunto “Lo dico qui, io voglio adottare questa bambina”.