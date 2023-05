Barbara D’Urso in giuria a Ballando con le Stelle dopo presunto addio a Mediaset?

La conduttrice D’Urso potrebbe approdare nella giuria di Ballando con le stelle: la verità

Barbara D’Urso potrebbe dire addio a Mediaset dopo 20 anni. Questa è l’indiscrezione riportata da TV Blog ieri 16 maggio 2023. Stando a quanto riporta il sito, per la conduttrice ci sarebbe in ballo una novità importante come probabile giurata a Ballando con le Stelle, dancing show condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Ma qual è la verità?

Indiscrezioni Ballando con le stelle sulla giuria

La verità sulle indiscrezioni su Ballando con le stelle le ha rivelate Giuseppe Candela su Dagospia, nel quale riporta il possibile cast dei giurati ancora da confermare: Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Fabio Canino.

Secondo Alberto Dandolo di Dagospia, la conduttrice Milly Carlucci sarebbe in trattativa inoltre la partecipazione di Wanda Nara, Marcell Jacobs e il giornalista Antonio Caprarica. Al momento è in ipotesi di conferma il cast di giurati.