Unfaithful – L’amore infedele: trama, colonna sonora e film simili

Unfaithful- L’amore infedele è il titolo di un film statunitense del 2002 diretto e allo stesso tempo anche prodotto da Adrian Lyne. Il film in questione altro non è che il remake della pellicola del 1969 intitolata “Stephane, una moglie infedele”. Ma esattamente, qual è la sua trama? Qui di seguito sarà possibile trovare la risposta a tale domanda e tante altre informazioni.

Unfaithful- L’amore infedele, la trama

Unfaithful- L’amore infedele racconta la storia di una coppia agiata formata da Connie ed Edward Sumner. Un giorno a causa di una forte raffica di vento Connie si scontra con un ragazzo che, in seguito alla sua caduta, le offre cure e riparo in casa sua. La donna decide di accettare l’offerta dell’affascinante libraio di nome Paul Marter ma dopo un po’ sentendosi particolarmente attratta decide di andare via. L’uomo però le regala un libro di poesie all’interno del quale Connie il giorno successivo trova il suo biglietto da visita. La donna decide quindi di chiamarlo per ringraziarlo e Paul approfitta dell’occasione per invitarla a bere un caffè. Ma proprio mentre si trova a casa dell’uomo capisce di aver commesso un errore e per tale motivo decide di andare via.

Poco dopo però è costretta a farvi ritorno per prendere il cappotto precedentemente dimenticato, e una volta dentro Paul l’afferra e la porta con se in camera da letto dove si lasciano andare alla passione. Tra i due nasce quindi una relazione sentimentale e allo stesso tempo molto passionale. Il marito Ed inizia a nutrire dei sospetti a causa del distacco della moglie da lui e dal figlio ma anche per le numerose volte in cui la moglie prende il treno per recarsi a New York.

In seguito ad una lite con un collega Ed decide di assumere un detective per seguire la moglie. E in questo modo ottiene la prova del tradimento. Nel frattempo Connie incontra Paul con una ragazza e capisce di essere solamente la donna con cui il libraio trascorre il tempo il giovedì. Decide quindi di andarsene ma viene raggiunta da Paul e tra i due scoppia ancora una volta la passione. Ed, che aveva seguito la moglie, ha aspettato che lei andasse via per affrontare Paul ovvero il suo rivale in amore. Dopo aver fatto ingresso nel suo appartamento nota alcuni segnali legati alla presenza della moglie, tra cui una palla di vetro con neve che le aveva regalato proprio lui per la sua collezione.

E proprio tale palla la utilizzerà per colpire alla testa Paul che morirà dissanguato. Ed quindi poco dopo proverà ad eliminare ogni traccia di quanto successo e deciderà di occultare il cadavere in una discarica. Pochi giorni dopo due agenti della polizia si recheranno a casa della coppia dopo aver trovato il numero di Connie a casa di Paul.

La donna negherà di conoscerlo bene e proprio Ed l’aiuterà a difendersi. Poco dopo proprio Connie troverà le fotografie nella tasca di Ed e noterà anche l’improvvisa comparsa in casa della palla di vetro con neve. Il marito quindi si troverà costretto a confessarle la verità, e i due ad un certo punto proveranno a ricostruire il loro matrimonio cercando allo stesso tempo di capire cosa fare. Connie ad un certo punto suggerirà al marito l’idea di abbandonare il paese e assumere nuove identità, una soluzione ben accolta da Ed.

Colonna sonora e film simili

Tanti i volti noti protagonisti della pellicola in questione. Hanno fatto parte del cast Diane Lane, Richard Gere, Oliver Martinez, Erik Per Sullivan, Chad Lowe, Kate Burton, Margaret Colin ecc. La colonna sonora del film è invece il brano Ai Du di Ali Farka Toure.

Tra i film invece considerati simili è possibile menzionare Killing me softly – Uccidimi dolcemente del 2002, Proposta indecente del 1993, Obsessed – Passione fatale del 2009, Silver del 1993 ecc.