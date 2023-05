Uomini e Donne, dopo appena due settimane scoppia la prima coppia | Le pillole de La Velenosa

Uomini e Donne è finito da sole due settimane e una coppia nata nel programma è già scoppiata. Anzi per meglio dire la storia tra Luca Daffrè e Alessandra Somensi non è mai iniziata. Il tronista aveva scelto Alessandra pochi giorni prima che finisse la trasmissione. Loro belli, la scelta bella, ma Luca non era mai sembrato così interessato alle sue corteggiatrici, già allora sembrò una scelta ‘fatta ma non sentita’. I loro fan si sono accorti subito che c’era qualcosa che non andava visto che i due , a parte una volta, non hanno mai postato sui social nulla insieme. Sono iniziate quindi ad arrivare subito segnalazioni sulla fine della loro relazione. Oggi però è arrivata l’ufficialità, il tronista ha scritto sul suo profilo Instagram:

“Ho aspettato che la situazione fosse definitiva, ma siccome stanno già uscendo notizie (Si vede che dall’altra parte già si raccontano fiabe alle “amiche” invece che parlare con me, siccome stavo aspettando un confronto fino a ieri) preferisco essere io a darvi spiegazioni.

Ci siamo scelti consapevoli di non conoscersi al 100% ma volenterosi nel volersi scoprire e vivere fuori dalle telecamere;

Ho provato a portarla nel mio mondo ma con costanti incomprensioni che non ci hanno permesso di viverla serenamente, non è andata come speravamo, nella vita di tutti i giorni ci siamo accorti di essere il sole e la luna.

Conscio di essere sempre stato me stesso, sincero dal primo momento, la mia scelta nel programma è stata VOLUTA e SENTITA, ma purtroppo le cose non sempre vanno come speriamo”.

Con queste parole Luca lancia anche una bella frecciatina ad Alessandra. Ovviamente io che mi nutro di trash sono qua con i pop corn pronta ad aspettare la risposta della corteggiatrice, perché sono sicura che arriverà. Anche perché ad un commento che gli dava la colpa della fine della loro storia:

“Ridicolo…15 giorni o meno… come sempre sei stato come appari! Vuoto.. e soprattutto business. Lo sapevo dall inizio che era un altro mondo lhai scelta apposta per poi poter dire che eravate due mondi diversi. Davvero a volte la natura regala la bellezza a certuni come premio di consolazione!”.

Luca ha risposto tirando una bella bordata ad Alessandria:

“O forse era lei che aveva altre situazioni?”

Ma cosa ci vuole dire? Che Alessandra ha preso in giro tutti e aveva già una persona al di fuori del programma? Io voglio sapere! Diteci di più!!!

Sono sicura che to be continued…

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti