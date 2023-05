Isola dei Famosi 2023, il commento de La Velenosa – EPISODIO 6: quest’anno vince davvero chi sopravvive

Ci rendiamo conto che su sei puntate andate in onda ci sono stati sei ritirati? Mai successa una cosa del genere. Quest’anno vince davvero chi sopravvive e chi riesce a tornare a casa senza nulla di rotto. Dopo Claudia Motta, Marco Predolin, Alessandro Cecchi Paone, Simone Antolini e Fiore Argento, ieri sera si è ritirato anche Paolo Noise. Non hanno spiegato i motivi ma ovviamente si parla di problemi medici. Dispiace sempre quando devono abbandona per la salute. Tra l’altro, fa sorridere il fatto che era stato lui a convincere Mazzoli a partecipare e che ora se ne vada lasciandolo solo. Comunque quando lo hanno salutato ieri sera sembrava stesse per partire per il fronte. Pianti, abbracci, filmati con i best moment, musichetta triste sotto. Per la miseria. Ho capito che sulla coppia Noise e Mazzoli puntavano tutto ma manco a fa così però. Io quest’anno non tifo nessuno perché per la prima volta non c’è nessuno che mi incuriosisce. Questo cast lo trovo tremendo, ma non perché siano persone cattive eh, ma perché sono noiose e poco interessanti. Poi se uno appena appena litiga scatenando un po’ di casino lo eliminano, come è successo prima con la Caldonazzo e ieri con Helena, possono non piacere ma se togliamo i personaggi così possiamo spegnere la TV. Mazzoli è un altro che smuove le acque e seppur non mi piaccia non lo farei mai uscire perché altrimenti che guardiamo? Lo Cicero che fa il fuoco? Fabio che tenta di pescare? Na palla… Nella discussione tra Fabio e Mazzoli non sto da nessuna parte. Marco l’ho trovato eccessivo nelle parole e ancora più eccessivo che lo studio stia sempre dalla sua parte e lo osanni manco avessero sulla’isola Al Pacino. Diciamo che a nessuno farebbe piacere se gli dessero del fallito professionalmente e lo definissero vecchio rinco****nito, quindi che Fabio se la sia presa ci sta. Detto questo però il Jalisso è di una falsità imbarazzante. Lui ha creato un casino per la nomination, e una volta che ha superato il televoto ha deciso di fare il buon samaritano e tendere una mano a Mazzoli. Sapete che c’è? Io non tollero i finti buonisti. Come vi dicevo non mi piace nessuno e probabilmente sarò l’unica in Italia ma non mi piacciono neanche Cristina e Pamela. La Scuccia che fa delle confessioni a favore di camera, ma non voleva che uscissero eh… Ci ha svelato, con finta ritrosia che ha una persona che l’aspetta a casa. Ma va? Ma chi l’avrebbe mai detto? Non ce l’avevano mica fatto capire in queste puntate. No no. Sono certa che entro la fine del programma sapremo anche il codice fiscale di questa persona così riservata. Pamela non la trovo per niente interessante. Lei e Filippo non mi hanno mai emozionata, e non so come spiegare ma a pelle non la sento vera. Nikita e Montano sono stati così rilevanti in questa puntata che quasi mi dimenticavo di nominarli ?. Annunciati in pompa magna per una settimana, alla fine non ci si ricorderà nemmeno che ci sono stati. A sorpresa è stata spedita sull’Isola di Sant’Elena, la Prestes. A tenerle compagnia ci sarà Gian Maria Sainato, primo eliminato, e non fratturato, che torna in Italia, Christopher Leoni. Peccato perché poco prima aveva detto che avrebbe voluto sfamare Nikita e Helena col suo pesce.

Nominati: Mazzoli, Luca Vetrone, la Caldonazzo, Pamela Camassa e Corinne Clery. Io dico solo non eliminate chi fa casino. Se eliminate anche Mazzoli e la Caldonazzo possiamo davvero dormire tutta la puntata, poi però fate un po’ come vi pare.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti

Isola dei Famosi 2023, i migliori cinguettii della sesta puntata

Per la prima volta nella storia de L’Isola dei Famosi i primi sei ritorni in Italia sono tutti dovuti a ritiri. #Isola pic.twitter.com/zmByqKQm9S — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 22, 2023

C: "Voglio rimanere qua e sfamare queste due belle ragazze"

"In che senso sfamare??"

C:" Con il pesce…"

CHIUDERE CHIUDERE#isoladeifamosi #isola pic.twitter.com/JxQ42Off4m — ???????????? (@barumiliano) May 22, 2023