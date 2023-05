L’Eredità 23 maggio 2023, alla sua prima ghigliottina Christian indovina la parola scelta dagli autori: ecco qual era

Nella puntata di quest’oggi – 23 maggio 2023 – è arrivato al gioco finale de L’Eredità Christian, alla sua prima ghigliottina.

Io giovane campione s’è ritrovato a concorrere per la cifra di 85.000 euro dopo un singolo dimezzamento e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Volare

Giro

Medioevo

Tacco

Livello.

Dopo un po’ di riflessione, il giovane campione da San Benedetto del Tronto ha scritto sul cartoncino la sua parola.

“Medioevo è la parola che mi ha illuminato, perché mi ha fatto pensare a Basso Medioevo e Alto Medioevo”, ha detto il simpaticissimo giovane prossimo alla maturità ed effettivamente le sue spiegazioni sono parse assolutamente convincenti.

Chéera davvero Basso la parola scelta quest’oggi dagli autori.

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono parole del padrone di casa Flavio Insinna):

Volare Basso: come l’attitudine dello stesso giovane nell’approccio alla competizione.

Giro di Basso, come quello che si effettua con il mezzo a corde.

Basso Medioevo, come l’ultima parte del medioevo, quella verso la fine del periodo.

Tacco Basso, come un tacco non troppo alto.

Basso Livello, come qualcosa di livello infimo.

E così Christian porta a casa un bottino davvero importante, per la gioia di nonna Fiorella – grande fan del programma – cui è arrivata la dedica finale: “Questa è per te nonna”.