Black Butterfly, dove è stato girato? Come finisce? Trama e spiegazione del finale

“Black Butterfly” è un film del 2017 diretto da Brian Goodman. Il thriller appassionante ha una trama degna di nota scopriamolo insieme.

Dov’è stato girato Black Butterfly?

Nonostante la storia sia ambientata in America, molte scene del film Black Butterfly sono state girate dalle nostre parti. Qualche ambientazione in Italia si è avuta tra le regioni della Toscana e dell’Umbria.

La trama

La trama del film segue Paul, un famoso scrittore in declino interpretato da Antonio Banderas, che è finito in malora e per riprendersi mette in vendita una sua casa isolata in montagna. Nel mentre si trasferisce proprio in questa casetta per cercare ispirazione per il suo nuovo romanzo. Durante la sua permanenza ivi Paul incontra un vagabondo di nome Jack, che rischiava di investire (interpretato da Jonathan Rhys Meyers). Per farsi perdonare Paul accoglie Jack nella sua casa, ma la loro convivenza diventa rapidamente tesa a causa di una serie di eventi misteriosi che iniziano a verificarsi. In un primo momento sembra che Jack sia un assassino seriale pronto a voler far fuori Paul ma non è tutto oro quello che luccica.

Spiegazione del finale del film

Nel finale del film viene fuori tutto quello che non si era capitano. Emerge infatti che Paul è in realtà un pericoloso assassino che ha ucciso diverse persone nella zona. Tenta di uccidere anche Jack, attirato appositamente alla baita. Viene fuori altresì che Jack, così come gli altri personaggi visti nel corso del film, è un agente sotto copertura che teneva d’occhio Paul per arrestarlo. Nella lotta finale tra Paul e Jack arriva il colpo di scena: Paul si sveglia.

Insomma, il finale lascia aperta la possibilità che Paul abbia in realtà immaginato tutto. Il sogno potrebbe aver creato l’intera situazione per trovare ispirazione per il suo nuovo romanzo. L’ambiguità del finale lascia spazio all’interpretazione dello spettatore, lasciando aperta la possibilità che tutto sia stato un prodotto della mente di Paul.