Lilli Gruber è rifatta? Ecco come è cambiata nel corso degli anni

Una delle giornaliste appartenenti al mondo della televisione più conosciute dai telespettatori è sicuramente Lilli Gruber. Quest’ultima ha lavorato nel corso degli anni per TGR, TG2 e TG1 e ha anche ricoperto il ruolo di inviata per la Rai in occasione di importanti avvenimenti come ad esempio la guerra in Iraq ed il crollo del muro di Berlino. Ma, molti hanno notato nel corso del tempo degli evidenti cambiamenti fisici nella giornalista. Di cosa stiamo parlando? Lilli Gruber è rifatta? Vediamo come è cambiata nel tempo.

I cambiamenti fisici di Lilli Gruber

Diversi i successi ottenuti, nel corso della sua lunga carriera, dalla giornalista ma anche autrice e conduttrice televisiva, scrittrice ed ex politica italiana Lilli Gruber. E nello specifico, come affermato in precedenza, è stata negli anni il volto di importanti reti e trasmissioni. Ma non solo, nel corso della sua lunga carriera ha anche scritto diversi romanzi e saggi pubblicati per Rizzoli e Rai Eri. Negli anni compresi tra il 2004 e il 2008 è stata anche parlamentare europea eletta tramite la Lista Uniti nell’Ulivo prima di entrare poi all’interno del Partito Democratico. In seguito ha poi deciso di dimettersi, prima della scadenza del mandato, per poter condurre la trasmissione Otto e Mezzo in onda dal 2008 su La 7.

Ma oltre che dei suoi successi legati alla sfera professionale nel corso degli ultimi anni si è parlato sempre più spesso anche dei suoi cambiamenti fisici. E sono molti coloro che sono arrivati al punto di parlare di una vera e propria metamorfosi. La giornalista in passato è stata anche la protagonista della rubrica ‘Fatti e rifatti’ di Striscia La Notizia che non ha perso l’occasione pe evidenziare alcuni cambiamenti nel suo viso. Ma esattamente, cosa Lilli Gruber avrebbe ritoccato?

Lilli Gruber è rifatta?

Facendo un confronto tra le immagini di Lilli Gruber di ieri e oggi è possibile notare alcuni evidenti cambiamenti nel suo viso. Segno che la giornalista sembrerebbe essersi sottoposta ad alcuni interventi di ritocco estetico. E nello specifico ad apparire diversi sono gli zigomi, il viso e le labbra. La diretta interessata non è mai intervenuta sulla questione né per smentire e nemmeno per confermare, ma non è detto che non scelga di farlo in futuro.