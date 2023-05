Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro è una furia contro gli Oriele troppo invadenti | Le pillole de La Velenosa

Allora grazie ragazzi, ve lo dico subito, io vi ringrazio perché nonostante il GF Vip sia finito da un po’, voi continuate a sfamare la nostra voglia di trash. Daniele Dal Moro ieri sera è sbroccato su Twitter, contro i fan della coppia formata da lui e Oriana Marzoli. Tutto ha avuto inizio quando dei fan hanno avvisato Oriana che Daniele aveva iniziato a seguire e a mettere like ad una ragazza di nome Michelle.

“Bebè chiedi spiegazioni a Daniele perché ha appena iniziato a seguire questa ragazza e le ha messo like a post abbastanza vecchi (per farsi notare probabilmente)“.

Oriana ha chiesto privatamente spiegazioni al suo fidanzato e lui ha pensato bene di rendere tutto pubblico, non facendo fare una bella figura anche a lei

“Il follow l’ho tolto perché (come sempre per colpa vostra) Oriana ha già iniziato a stressare l’anima. Non perché ho qualcosa da nascondere.. stupido io! Ma vi assicuro che da me non avrete più nulla. La verità è che questo posto è e sarà sempre il male delle coppie”.

Questo ha scritto Dal Moro pubblicando la chat con la fidanzata. Ma non è finita qua perché già che aveva preso il via, Daniele ha continuato ad inveire contro i fan troppo invadenti

“La cosa che mi infastidisce di più è che non solo mi create problemi con Oriana ma, di conseguenza, anche sul lavoro. Che per me è molto importante a differenza delle vostre ca**te! Fermo restando che se volessi chiudere una relazione lo potrei fare senza problemi visto che voi non mi date da mangiare, anzi.. Mi create solo problemi. Il GF è finito e io, come sempre, faccio il c*zzo che mi pare! Anche perché vi ricordo che siete stati VOI a farmi squalificare. E non mi importa di chi dice: ma non siamo stati noi, non tutti sono così, sono haters.. L’unico che ha pagato sono io. E mo ve ne andata a fare in c*lo! Bye.

Vi ricordo che non sono una new entry del mondo televisivo, ne delle ship mediatiche. Non ho bisogno di farmi spiegare un c*zzo da nessuno. Mi dispiace solo perché come sempre pagano anche quelli che non se lo meritano. Ma in fin dei conti è un po’ quello che è successo a me! In tutti questi anni non ho mai percepito un singolo euro da voi! Me dovete spiegà che c*zzo ve devo?!? Me dovete spiegà che me ne faccio dei follower?! No, perché mi sfugge.. La verità è che d’ora in poi userò i social solo per lucrare. Alla fine è l’unico modo corretto!”

Quando poi un’utente ha fatto notare che le persone che insultava gli avevano da poco regalato un romantico e lussuoso weekend a Venezia con Oriana, ha dato il meglio di sé:

“Vacci tu testa de c*zzo che io ho i soldi per andare dove voglio quando voglio! E non ho bisogno di elemosinare niente da nessuno. Date i soldi in beneficenza e non mi scassate la m*nchia. Ciao“.

Questa mattina poi se su Twitter se si cerca il profilo di Daniele non lo si trova perché è stato sospeso. Insomma l’ex tronista abbiamo imparato a conoscerlo, sappiamo che è così, che quando gli girano dice cose che potrebbe risparmiarsi. È anche vero che i fandom negli ultimi anni sono diventati assurdi. Invadenti, se i loro beniamini non postano per due ore “oddio cosa sarà successo?”. Vivono in funzione di quello che fanno questi personaggi che manco sanno della loro esistenza. Ma in tutto questo Oriana che ne penserà? Oggi esce la sua capsule di costumi da bagno e quindi ieri ha postato cose solo inerenti a quello. Speriamo che il fidanzato non le abbia rovinato il lancio. Sono certa che nelle prossime settimane sapremo com’è finita questa storia tra i due, le notizie non mancheranno, ci metto la mano sul fuoco.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti