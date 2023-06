Marco Carrara è fidanzato? Cosa sappiamo della vita privata del giornalista di Agorà?

Marco Carrara è un celebre giornalista, conduttore e autore televisivo italiano considerato il più giovane giornalista Rai. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? E’ fidanzato oppure no? Qui di seguito proveremo a rispondere a tali domande.

Chi è Marco Carrara e cosa sappiamo della sua vita

Marco Carrara è nato ad Alzano Lombardo il 1° maggio del 1992 ma è cresciuto a Nembro. Si è laureato in Comunicazione, media e pubblicità alla IULM e nel 2011 ha preso il via la sua carriera come analista televisivo all’interno del programma Tv Talk. Nel corso degli anni successivi ha poi preso parte ad altre tante trasmissioni. Nel 2013 è infatti passato a Mediaset dove ha collaborato nella scrittura e nel montaggio dei promo per Top Crime, Iris e Rete 4.

Nel 2014 ha fatto ritorno a Tv Talk e nel 2015 è diventato inviato. A settembre del 2017 è poi passato al talk politico Agorà e nello stesso anno è anche diventato il conduttore della nuova striscia Rai dal titolo Timeline, programma all’interno del quale è solito raccontare tutto quello che accade sui social. Il programma viene trasmesso solamente sul web e di preciso su RaiPlay, Facebook, Twitter e YouTube dal lunedì al venerdì alle 7.45. Altri programmi da lui condotti sono Agorà Estate su Rai 3 negli anni compresi tra il 2018 e il 2020, Senato & Cultura su Rai 1 nel 2022 ecc.

Diversi inoltre i riconoscimenti ottenuti nel corso della sua carriera, nonostante la giovanissima età. Tra questi ad esempio il Magna Grecia Awards vinto il 2 luglio del 2022 per il suo “giornalismo social al passo coi tempi”. Mentre invece nel 2021 il Timelin ha vinto il premio Moige per “aver intuito una nuova realtà del mondo dell’informazione, prestando attenzione alle social news”.

La vita privata del giornalista

Tante quindi le informazioni che riguardano la vita professionale del giovanissimo giornalista, ma cosa sappiamo invece del suo privato? Marco Carrara è fidanzato oppure no? In realtà al momento rispondere a tale domanda non sembrerebbe essere possibile, e questo perché non vi sono molte informazioni sull’argomento. Nonostante infatti il giornalista è molto attivo sui social dove condivide momenti di vita quotidiana ecco che non sembrerebbe aver mai parlato di una possibile fidanzata.

Sui social racconta nello specifico dei suoi viaggi, delle frenetiche giornate a lavoro, dell’amore per il suo cagnolini e della sua vita da zio. Marco è infatti zio di una bambina di nome Sofia che compare molto spesso nelle sue storie. Ma nessuna traccia di presunte fidanzate.