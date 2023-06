Barry White, quanti figli ha avuto? Chi è Barry White junior?

Barry White è il tempio della musica jazz. La sua carriera di tanto rispetto gli ha regalato la fama che tuttora aleggia sul suo nome. Al di là però della vita musicale, Barry ha avuto anche una movimentata vita privata, diventando padre per ben nove volte da mogli diverse. Scopriamo insieme quanti figli ha avuto ed in particolare jndaghiamo sulla vita del primogenito Barry White Junior.

Quanti figli ha avuto Berry White

Partiamo dal fatto che il jazzista Berry White ha avuto nove figli da diverse relazioni. Nel 1962 sposa Betty Smith che lo rende quattro volte padre, di Barry White Jr., Melva White, Nina White e Darryl White. Dopo il divorzio, il cantante nel 1974 convola a nozze con Glodean Beverly Jame che dà alla luce Shaherah White e Bridgett White. Naufragato anche il secondo matrimonio, White intraprende la relazione con Gurtha Allen che gli dà una figlia, Denise White. Degli altri due figli non ci sono info chiare nemmeno sull’identità della madre.

Qualche info sui figli di Berry White e su Berry White Jr

Vediamo ora qualche info sui figli di Barry White. Junior è il figlio primogenito. Non è mai stato coinvolto nella musica ma sappiamo che insegna in una scuola elementare. Oggi è anche vicepreside nel distretto scolastico di Charlotte Mecklenburg.

Nel 2016, Junior è diventato virale per la sue particolarità strette e personalizzate strette di mano ai bambini della classe in cui insegna. Questo gli ha permesso di guadagnarsi il titolo di “Steve Harvey’s Hero”, grazie anche alle sue capacità di costruire relazioni, dirette e affettive con i propri studenti. La qual cosa ha attirato l’attenzione di tutto il mondo.

Shaheen White ha intrapreso una carriera come cantante ed è nota per il suo stile R&B contemporaneo. Su Nina è Darryl non ci sono notizie certe e sicure.