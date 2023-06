Vite al limite, che fine ha fatto Mark Rutland? Quanto pesava e quanto pesa oggi?

Vite al limite è un docu reality trasmesso, in Italia, su Real Time e seguito da un vasto numero di persone. Coloro che scelgono di partecipare lo fanno perché affette da una condizione di obesità grave. E tra coloro che vengono considerati grandi protagonisti del programma vi troviamo Mark Rutland. Ma, che fine ha fatto? Quanto pesava e quanto pesa oggi? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Vite al limite, la storia di Mark Rutland

Uno dei grandi protagonisti dell’undicesima edizione di Vite al Limite è Mark Rutland. Al momento della partecipazione al programma l’uomo, proveniente da Orlando, aveva 42 anni e pesava ben 715.2 lbs ovvero 324 kg. Mark ha quindi scelto di chiedere aiuto al celebre dottor Younan Nowzaradan, semplicemente conosciuto come Dr. Now, per migliorare il suo stile di vita. Proprio in seguito alla partecipazione al programma infatti ha iniziato a mangiare meglio e ad esercitarsi di più andando anche in bicicletta. In questo modo è riuscito a perdere ben 97 libbre. L’uomo ha inoltre preso una decisione molto importante ovvero quella di non sottoporsi a nessun intervento chirurgico. Infatti ha preferito continuare a perdere peso da solo, senza l’aiuto della chirurgia, semplicemente seguendo un regime alimentare dietetico e sottoponendosi ad esercizio fisico.

Nonostante il dottor Now abbia raccomandato tale intervento e nonostante anche i genitori e le sorelle abbiano provato a convincerlo ecco che Mark ha preferito rifiutare dimostrando di essere assolutamente irremovibile. Il suo obiettivo era proprio quello di dimostrare di potercela fare anche da solo. Ed infatti proprio alla fine del suo percorso nel programma sopracitato da solo è riuscito a perdere ben 137 libbre raggiungendo così un peso finale di 262 kg / 578.0 lbs.

Le parole di Rutland

Nel corso di un’intervista rilasciata a Distractify ecco che Mark ha rivelato di aver scelto di partecipare a Vite al limite, il cui titolo originario è My 600-lb Life, con la speranza di poter ottenere “il biglietto d’oro per una nuova vita”.

Il quarantaduenne ha poi continuato rivelando che la sua mentalità era quella di “abbassare la testa e andare a lavorare, lasciando che le tue azioni parlassero da sole”. Proprio tale mentalità gli ha permesso di ritrovare uno scopo, “una missione così insormontabile che mi sarebbe servito tutto quello che ho, e in più avrei dovuto diventare più forte e sviluppare caratteristiche che non ho”, ha poi concluso.

Ma, che fine ha fatto oggi? Cosa sappiamo di Mark di Vite al limite? Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni continua ad allenarsi e ha scelto di rendere partecipi i suoi sostenitori dei risultati ottenuti condividendo il tutto su TikTok. Ma non solo, Mark ha rivelato di non avere alcuna intenzione di smettere e di voler continuare ad affrontare il tutto a testa alta e da solo. A proposito della chirurgia infatti ha rivelato che potrebbe essere un’opzione da considerare in futuro, ma al momento preferisce continuare a perdere peso da solo tramite la dieta e allo stesso tempo anche tramite l’esercizio fisico. L’obiettivo è quello di dimostrare a se stesso, e alle persone che lo seguono, che può farcela senza particolari aiuti.