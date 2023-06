Chi è Rebecca Staffelli di Radio 105? Chi è la madre della figlia d’arte?

La nuova voce di Radio 105 risponde al nome di Rebecca Staffelli. Figlia d’arte del ben più famoso padre, l’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli, classe 1998, inizia ad appassionarsi di ballo, canto e recitazione sin dai primissimi anni di età. Il suo primo debutto sul piccolo schermo avviene nel 2018 dove le lasciano la conduzione dello spettacolo “Colpo di tacchi” su La 5. In seguito ha anche condotto “Miss Universo Italia” per poi spingersi addirittura sul grande schermo recitando nel film “Ding Dong“, divenuto poi una serie TV.

Si avvicina al mondo della radio nel 2021 anche se ammette di essere stata sempre molto legata al mondo della musica. L’idea di entrare in radio è arrivata anche grazie al suo fidanzato, Alessandro Basile, che la chiamava affettuosamente “Radiolina“, vista la sua indole loquace. Evidentemente la radio era nel suo destino…

Nonostante il padre sia famosissimo (e lo testimoniano anche i numeri social: ha oltre 380k follower su Instagram), Becky (così si fa chiamare su Instagram) ha a sua volta un seguito social molto importante, con oltre 150k follower al momento.

Ma veniamo alla curiosità che più ci interessa in questa sede: assodato che il padre è il ben noto Valerio Staffelli, chi è la madre di Rebecca Staffelli?

Matilde Zarcone è un volto noto della televisione sin dagli anni ’80, ben prima di conoscere Valerio Staffelli. Inizia il suo viaggio in televisione come valletta di Buona Domenica, con la conduzione dell’indimenticabile Marco Columbro e la bellissima Lorella Cuccarini. Conosce Valerio durante la festa di compleanno dell’ex calciatore dell’Inter Nicola Berti e, nonostante alcuno tafferugli iniziali, i due finiranno presto per innamorarsi. Nel 1994 convolano a nozze e da questa unione nascono: Riccardo, nel 1996, e Rebecca, nata nel 1998. Finisce il suo sogno televisivo quando decide di mettere su famiglia insieme a Staffelli e dedicarsi completamente alla famiglia e alla figlia in particolare. Insomma, una famiglia unita e di successo che continua la sua tradizione anche con la nuova generazione.