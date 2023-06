Il giorno sbagliato, come finisce? Qual è la colonna sonora? Trama, finale e curiosità

“Il giorno sbagliato” è il titolo internazionale del film “Unhinged” diretto da Derrick Borte nel 2020 e interpretato da Russell Crowe. Ecco la trama completa, la colonna sonora, il finale e alcune curiosità su “Unhinged”.

Trama di Il giorno sbagliato

“Unhinged” racconta la storia di Rachel, una madre single che sta attraversando un periodo difficile della sua vita. Un giorno, mentre si trova in macchina con suo figlio Kyle, Rachel ha un alterco stradale con un uomo misterioso di nome Tom Cooper. Tom, in preda alla rabbia e alla violenza, decide di prendere di mira Rachel e inizia a tormentarla, trasformando la sua vita in un incubo.

Rachel si rende conto di essere diventata il bersaglio di uno psicopatico e si immerge in una lotta per la sopravvivenza. Mentre Tom diventa sempre più violento e imprevedibile, Rachel si trova costretta a superare i suoi limiti e a proteggere sé stessa e suo figlio da questa minaccia inarrestabile.

Il finale della pellicola

Nel climax del film, Rachel riesce a ingegnarsi per neutralizzare Tom e mettere fine alla sua follia. Dopo un confronto estremamente intenso e pericoloso, Rachel riesce a sconfiggerlo e a mettersi in salvo insieme a suo figlio. Anche se Rachel sopravvive alla sua terribile esperienza, il film si conclude con il messaggio che le cicatrici psicologiche e gli effetti dell’incubo che ha vissuto rimarranno con lei a lungo.

Curiosità sul film con protagonista Russel Crowe

“Unhinged” è un thriller psicologico che mette in luce il tema dell’aggressività stradale e delle conseguenze che possono derivare da un incontro casuale.

Russell Crowe offre una performance intensa e spaventosa nel ruolo di Tom Cooper, dimostrando la sua versatilità come attore premiato con l’Oscar. Il regista Derrick Borte ha cercato di creare una tensione costante nel film, mantenendo lo spettatore al limite del proprio nervosismo.

Il titolo originale del film, “Unhinged”, fa riferimento allo stato mentale instabile del personaggio interpretato da Russell Crowe. “Unhinged” è stato uno dei primi film ad uscire nelle sale cinematografiche dopo il periodo di chiusura dovuto alla pandemia di COVID-19, contribuendo a riportare il pubblico nelle sale.

Qual è la colonna sonora del film Il giorno sbagliato?

Per ciò che concerne la colonna sonora di “Il giorno sbagliato”, essa si contraddistingue per un mix di brani ad alta tensione che accompagnano le scene d’azione. Tra i famosi artisti musicali scelti per la pellicola ricordiamo Keep Shelly In Athens, Red Method, David Buckley e così via.