Shudder.com si farà in Europa? Cosa sappiamo della piattaforma?

Shudder è un servizio on demand on abbonamento che offre titoli horror, thriller e di narrativa soprannaturale, di proprietà di AMC Networks. Nato nel 2015 sotto forma di beta testing solo negli Stati Uniti, Shudder già nel 2016 era a tutti gli effetti operativo, estendosi anche in Irlanda, Regno Unito e Canada.

Shudder è disponibile su dispositivi mobili Android e Apple, dispositivi Amazon Fire, Android TV, Apple TV, Roku, Xbox One, Xbox Series X/S, Chromecast oltre che in abbonamento tramite Amazon Video. Il costo mensile è di 5,99 dollari al mese e negli ultimi anni il servizio è stato esteso anche all’Australia e alla Nuova Zelanda.

Tra le sue offerte più intriganti troviamo titoli come Creepshow, ispirato all’omonimo film del 1982 diretto da George A. Romero, o Halloween gemma indimenticabile del 1978. Ma sono presenti anche tantissimi titoli originali come: Therapy, The Corpse of Anna Fritz, Witching and Bitching, Huesera: The Bone Woman, Consecration, Children of the Corn e tanti altri.

Per quanto riguarda una sua possibile localizzazione in Europa, al momento l’azienda non ha progetti imminenti ma spera in un futuro non troppo lontano di raggiungere anche il Vecchio Continente. Esistono migliaia di persone appassionate al genere horror qui in Europa che potrebbero trovare in Shudder la piattaforma ideale per i loro brividi quotidiani.