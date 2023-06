Blanca, dove è stato girato? Quando uscirà la seconda stagione?

Blanca è il titolo di una serie televisiva italiana diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli e tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi con protagonista l’omonimo personaggio. Ma, cosa sappiamo della serie televisiva in questione? Dove è stata girata ed è prevista una seconda stagione oppure no? Qui di seguito sarà possibile trovare le risposte a tali domande.

Blanca, la trama della celebre serie televisiva

La serie televisiva intitolata ‘Blanca‘ vede come protagonista una giovane consulente della polizia ovvero Blanca Ferrando assunta come stagista in un commissariato di Genova. Blanca però è cieca dall’età di 12 anni e a causare questa sua condizione è stato un terribile incendio a causa del quale la sorella più grande di nome Beatrice ha perso la vita. E a provocare tale incendio sembrerebbe essere stato proprio Ferdinando, fidanzato della sorella. Quanto accaduto ha fatto crescere Blanca con un forte senso di giustizia, lo stesso che l’ha spinta ad entrare a far parte della polizia nonostante l’opinione contraria dello zio ovvero un magistrato piuttosto importante.

Ad aiutare Blanca sono gli amici di cui si fida di più ovvero il suo cane guida, un bulldog americano femmina che non perde occasione per confortarla e proteggerla nei momenti più duri. E la migliore amica Stella. Dopo aver superato diverse sfide legate al mondo del lavoro ecco che Blanca si trova anche a dover affrontare diverse sfide da un punto di vista sentimentale. Nello specifico la donna si ritrova ad essere coinvolta in un triangolo amoroso con protagonisti il giovane cuoco Nanni Busalla e l’ispettore Michele Liguori. Due uomini diversi ma entrambi con un passato piuttosto particolare al quale sono legati dei drammi familiari.

Dove è stata girata la prima stagione di Blanca

Diversi sono gli episodi che caratterizzano la prima stagione di Blanca, nello specifico sei. Ad interpretare il ruolo della protagonista, ovvero Blanca, è la bravissima Maria Chiara Giannetta anche se in un primo momento era stata scelta l’amatissima Giulia Michelini che però ha poi rifiutato. Ma, dove è stata girata la prima stagione di Blanca? Le riprese sono state effettuate soprattutto in Liguria, e di preciso nella città di Genova. Ad essere interessate sono state in modo particolare le zone dell’antico borgo marinaro di Boccadasse, del porto antico ma anche dell’Acquario, centro storico e i quartieri di Castelletto, Certosa, Nervi e Voltri. Altri comuni liguri presso i quali sono state effettuate le riprese sono Arenzano, Rapallo, Camogli, Bogliasco e Cogoleto.

Poi ancora, le riprese hanno anche interessato la regione del Lazio e di preciso Formello. E poi ancora la Toscana, e di preciso Monte Argentario.

Le informazioni su Blanca 2, quando uscirà?

Molti sono stati coloro che hanno seguito e amato Blanca, e proprio queste persone si saranno sicuramente chieste almeno una volta se Blanca 2 si farà oppure no. A tale domanda è possibile rispondere di si. E proprio le riprese di questa seconda stagione sono terminate da poco. Quando verrà trasmessa? Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni Blanca 2 dovrebbe arrivare su Rai 1 in prima serata nel corso della prossima stagione televisiva.

Proprio nel corso di questa seconda stagione i telespettatori avranno modo di conoscere meglio Blanca e di scoprire alcuni segreti legati alla sua famiglia. Segreti che andranno a creare un particolare sconvolgimento nella vita della donna e nella vita delle persone a lei vicine.

Tanti personaggi amati dai telespettatori saranno presenti anche in questa seconda stagione. E nello specifico stiamo parlando di Linneo, Lucia, l’amica Stella, l’ispettore Liguori, il commissario Bacigalupo, Sebastiano. Ma sarà possibile assistere anche all’ingresso di nuovi personaggi che costringeranno Blanca a confrontarsi con quello che è stato il suo passato. E quindi di conseguenza decidere chi davvero desidera essere.