Quando inizia Reazione a Catena in questa estate 2023? Come partecipare al gioco dell’estate?

L’edizione 2023 di Reazione a Catena, il popolare gioco a premi in onda su Rai1, subirà delle importanti modifiche quest’anno.

Alla conduzione del programma ci sarà sempre Marco Liorni, ma questa edizione non si limiterà solo al periodo estivo (ricordiamo come Reazione a Catena sia tradizionalmente il gioco dell’estate) ma durerà quasi 6 mesi, finendo ufficialmente il 31 dicembre 2023. Come di consueto, il montepremi finale verrà conquistato attraverso i giochi presenti nelle varie manche del programma: “Caccia alla parola”, “La catena musicale”, “Quando, dove, come, perché”, “Una tira l’altra” per poi concludere con i tre giochi finali: “L’intesa vincente” (che vedrà avere la meglio il trio con davvero la migliore intesa), “L’ultima catena” e “L’ultima parola” (questi ultimi due giochi vedranno partecipare solo il trio con la migliore intesa).

Reazione a Catena è stato uno dei programmi più seguiti dello scorso 2022 e, infatti, la Rai ha deciso di puntare molto su questo format. Contestualmente, L’Eredità di Insinna (per altro probabilmente destinato all’addio a favore di Pino Insegno, già conduttore di Reazione a Catena) si ridimensionerà, portandosi a casa la fetta invernale della torta dello share Rai.

La nuova edizione di Reazione a Catena inizierà ufficialmente il 19 giugno e sarà visibile su Rai dal lunedì alla domenica, dalle ore 18:45 alle 20:00.

Reazione a Catena 2023, come partecipare?

Per partecipare al casting per partecipare all’edizione 2023 di Reazione a Catena, bisogna accedere al sito della Rai, cliccando quindi sull’apposita sezione del sito e completare il form.

Altra opzione è quella telefonica: potete chiamare il numero verde 800.93.83.62 dal lunedì alla domenica tra le ore 18:00 e 00:00.

Qualora veniste selezionati, anche solo per i provini, dovrete recarvi presso le sedi della Rai.