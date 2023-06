Chi sono e cosa fanno nella vita Tiziana Baudo e Alessandro Baudo, figli di Pippo Baudo?

Tutti conoscono e amano Pippo Baudo, pseudonimo di Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo. Stiamo infatti parlando di uno dei più importanti conduttori televisivi e radiofonici italiani, ma cosa sappiamo invece dei figli Tiziana e Alessandro? Chi sono e cosa fanno nella vita? Qui di seguito proveremo a rispondere a tali domande.

Alcune curiosità sulla vita sentimentale di Pippo Baudo

Pippo Baudo, oggi 87enne, ha alle spalle una lunga e ricca carriera fatta di grandi successi. Viene infatti considerato uno dei presentatori più rappresentativi della televisione italiana, e proprio il suo esordio ha avuto luogo nei primi anni ’60. Per diverso tempo è stato uno dei volti più importanti della Rai anche se per brevi periodi ha anche lavorato in Mediaset. Ma, cosa sappiamo invece del suo privato? A tale domanda è possibile rispondere rivelando che il celebre conduttore nel corso della sua vita ha avuto cinque compagne e due figli.

Nello specifico dalla relazione con Mirella Adinolfi è nato nel 1962 Alessandro, riconosciuto dal conduttore soltanto nel 1996. Dal matrimonio con Angela Lippi invece, nel 1970 è nata Tiziana. Altre donne che hanno fatto parte della sua vita sono state Alida Chelli alla quale è stato legato per sette anni e Adriana Russo. In seguito Baudo ha sposato la celebre cantante lirica Katia Ricciarelli dalla quale si è poi separato nel 2004 mentre invece il divorzio è arrivato nel 2007.

Chi è Alessandro Baudo

Alessandro Baudo è il figlio del celebre conduttore nato nel 1962 dalla relazione con Mirella Adinolfi, noto volto Rai. Alessandro però è stato riconosciuto dal padre diversi anni dopo, e di preciso a metà degli anni Novanta, quando era ormai un uomo. Ha infatti rivelato di aver creduto per diversi anni di essere il figlio di Tullio Formosa ovvero il dirigente Rai con il quale la madre era sposata. Baudo invece era visto da Alessandro, quando era bambino, come uno zio che era solito frequentare non con costanza. Solo alla morte di Formosa la madre Mirella ha rivelato al figlio, che si era trasferito in Australia, la verità sulla paternità del conduttore. Una notizia che ha particolarmente spiazzato Alessandro che però ha poi scelto di tornare in Italia.

I due nonostante tutto sono riusciti ad instaurare un ottimo rapporto e proprio nel corso di un’intervista rilasciata alla D’Urso ecco che Alessandro ha parlato bene del padre definendolo anche un bravissimo bisnonno. Nel corso di un’intervista rilasciata a Storie Italiane Alessandro invece ha rivelato “Ci sentiamo spesso e ci vogliamo bene. Il nostro è un classico rapporto tra padre e figlio”.

Cosa fa nella vita? Alessandro è un musicista che negli anni è riuscito a crearsi anche una bella famiglia. E’ infatti sposato ed è padre di Sean, il figlio nato nel 1990 che nel 2010 gli ha offerto la possibilità di vivere una grande gioia ovvero quella di diventare nonno.

Chi è Tiziana Baudo

Tiziana Baudo è nata nel 1970 ed è frutto dell’amore tra Pippo Baudo e l’ex moglie Angela Lippi. In passato ha lavorato al fianco del padre come sua segretaria mentre invece oggi è una PR molto apprezzata che vanta di una collaborazione ventennale con la celebre stazione radiofonica RTL 102.5.

Da un punto di vista sentimentale è invece possibile dire che Tiziana è sposata con il conduttore radiofonico di Radio Italia e voce ufficiale dell’Inter Mirko Mengozzi. I due si sono sposati nel mese di giugno del 2009 e dalla loro unione sono nati nel 2010 due gemelli ovvero Nicole e Nicholas.