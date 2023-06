The Great Wall, dove è stato girato? Esiste un sequel? Trama, cast, location e curiosità

The Great Wall è un film del 2016 diretto da Zhang Yimou. Una pellicola fantastica che vede protagonista il celebre attore statunitense Matt Damon ed ispirata alla costruzione della Grande Muraglia Cinese. Ma, qual è la sua trama? Dove è stato girato il film ed esiste un sequel oppure no? Qui di seguito sarà possibile trovare le risposte a tali domande.

The Great Wall, la trama

I protagonisti della pellicola intitolata ‘The Great Wall” sono due mercenari provenienti dall’Europa che arrivano in Cina con una missione ben specifica ovvero quella di recuperare un po’ di polvere nera per poterla poi esportate nel continente europeo. I due fanno parte di un piccolo gruppo di uomini che viene però decimato in seguito all’assalto di una terribile bestia sconosciuta. Nel tentativo di scappare da una tribù delle montagne ecco che i due vengono bloccati dalla Grande Muraglia e catturati dalle truppe imperiali dell’esercito cinese. I due avevano con se l’arto della bestia e questa fornisce ai cinesi una particolare ed importante indicazione ovvero quella che la bestia è molto vicina a loro. Infatti in poco tempo avviene l’attacco e i due mercenari vengono liberati per poter combattere contro tali mostruose creature chiamate Taotie che ogni 60 anni circa si presentano per minacciare l’umanità.

Nel corso del primo grande attacco i due mercenari riescono ad uccidere tre Taotie. E proprio William riesce a salvare la vita di un soldato di fanteria che si mostrerà riconoscente nei suoi confronti. Anche il Comandante Lin inizia a dimostrarsi più amichevole nei confronti dei due mercenari, ed in particolare nei confronti di William. Nell’analizzare il resoconto di un attacco delle Taotie di 900 anni prima ecco che gli ufficiali si rendono conto del fatto che i mercenari grazie al magnete che portavano con se sono riusciti a sconfiggere proprio il Taotie che li ha attaccati sulle montagne.

Nel corso del secondo potente attacco William grazie all’aiuto dell’amico Pedro e grazie alla polvere nera riesce a catturare un Taotie per poterlo così analizzare. Ed ecco che a questo punto è stato possibile scoprire quella che era la realtà che si nascondeva dietro tali attacchi. I mostri infatti cercavano semplicemente di distogliere l’attenzione dei difensori dal tunnel scavato in un punto specifico della Grande Muraglia. Un modo questo tramite il quale sono riusciti a dimostrare di essersi evoluti e di essere diventati più intelligenti. L’obiettivo dei Taotie era quello di arrivare alla Capitale. E proprio lo Stratega Wang annuncia che l’arrivo di tali mostri nella Capitale potrebbe essere catastrofico.

L’esercito decide quindi di rincorrere tali bestie utilizzando delle primitive mongolfiere ma non riesce ad arrivare in tempo e i mostri riescono quindi ad entrare in città. L’unica speranza per poter salvare il mondo rimane quindi quella di uccidere la Regina. Solo in questo modo infatti potrebbe rivelarsi possibile fermare i Taotie.

Come finisce il film

Come finisce il film? William e Lin decidono di salire su una torre e cercano di far esplodere il Taotie catturato in precedenza proprio mentre nutre la regina. Ma solamente al terzo tentativo riescono nel loro intento riuscendo in questo modo a bloccare l’invasione. William come ringraziamento da parte dell’Imperatore viene liberato e gli viene chiesto se desidera portare con sé l’amico Pedro oppure la polvere nera. Il mercenario sceglie di salvare l’amico e i due insieme riescono a lasciare la Cina proteggendo l’importante segreto della Grande Muraglia.

Preziose informazioni sulla pellicola

The Great Wall è una pellicola caratterizzata da un cast davvero eccezionale. Essendo co-prodotta da Stati Uniti e Cina ecco che sono stati scegli attori provenienti da tutti e due i Paesi. Il ruolo di protagonista è stato affidato a Matt Damon che per poter comprendere il contesto cinese nel migliore dei modi ha scelto di trascorrere in Cina più di sei mesi, in compagnia della famiglia. Accanto a lui l’attore cileno Pedro Pascal noto al pubblico grazie alla celebre serie intitolata ‘Narcos‘. E sempre nella pellicola in questione è presente Willem Dafoe e poi ancora sono presenti molti attori cinesi, tra questi Jing Tian e Andy Lau.

Le riprese del film si sono svolte in Cina e di preciso nella città sub-provinciale di Tsingtao che fa parte dello Shandong. Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe che il regista abbia chiesto di poter girare alcune scene sulla Grande Muraglia. Una richiesta però che gli è stata negata. Per rimediare ha quindi deciso di ricostruire in studio alcune parti della Grande Muraglia ma gran parte è stata però realizzata utilizzando la computer grafica. Esiste un sequel della pellicola? Al momento la risposta è no.