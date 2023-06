The Midnight Man è basato su una storia vera? Esiste un sequel dell’horror del 2016?

“The Midnight Man” è un film horror del 2016 scritto e diretto da Travis Zariwny. La trama segue un gruppo di giovani che giocano a un antico gioco che evoca il “Midnight Man”, una figura malvagia che può portare alla morte chiunque lo incontri.

Il film è incentrato sull’orrore soprannaturale e sulla tensione generata dalla presenza del “Midnight Man”. Ma è vero la voce di corridoio per la quale pare si tratti di un film tratto da una storia vera?

The Midnight Man, una storia vera

“The Midnight Man” del 2016 non è basato su una storia vera. Tuttavia la pellicola ha trovato ispirazione da una leggenda secondo cui esisteva un gioco molto pericoloso in grado di evocare la presenza di un demone.

Ricordando un po’ la versione horror del famigerato film “Jumanji”, la pellicola in esame si ispira più precisamente a Creepypasta. Si tratta di un insieme di storie di paura che in tempi recenti venivano raccontare tramite siti e blog per intrattenere gli appassionati giovanili di horror.

Il gioco Midnight Game

Più precisamente il film prende ispirato dalla storia del leggendario gioco del “Midnight Game”. Il gioco consiste nel seguire determinati rituali per evocare il “Midnight Man”, una presenza soprannaturale che si dice vaghi tra i partecipanti durante l’ora di mezzanotte. Il bello del gioco stava non tanto nel tentativo si sfidare gli dei quanto piuttosto di ritrovarsi all’indomani del rito con “cicatrici” psicologiche, anche permanenti, dovute appunto allo sforzo fatti.

Il sequel esiste?

Appare evidente insomma che la storia di “The Midnight Man” si basi sulla stessa idea del gioco del “Midnight Game” e ne trae ispirazione per la sua trama horror.

Ad oggi non si vocifera di un secondo episodio della storia, ma non lo si può certo escludere, considerato che il film ha ottenuto ampi consensi dagli amanti del genere macabro.