Kingsman, quanti film sono? In che ordine vederli?

Kingsman è un film, più precisamente una saga di tre film, uscita a partire dal 2014. In che ordine andrebbero visti i film? Quali sono i titoli? Quale la trama ?

La trama dei film Kingsman

La trama del film “Kingsman – Secret Service” si svolge nel Regno Unito ed è incentrata su un’organizzazione segreta di spie chiamata Kingsman. Gary “Eggsy” Unwin, un giovane disadattato, viene reclutato da Harry Hart, un agente dei Kingsman noto come “Galahad”. Eggsy inizia ad allenarsi nel rigido programma di addestramento dei Kingsman per diventare una spia di élite. Nel frattempo, un pericoloso miliardario, Richmond Valentine, sta pianificando di uccidere gran parte della popolazione mondiale utilizzando una tecnologia avanzata. Gli agenti dei Kingsman si impegnano a fermarlo e proteggere l’umanità. Nel corso della trama, Eggsy si scontrerà con molti ostacoli, imparerà a padroneggiare armi e gadget speciali e dovrà dimostrare il suo valore per salvare il mondo.

Per la trama del secondo film continua la storia delle spie dei Kingsman. Dopo un devastante attacco alla sede dei Kingsman, il protagonista Eggsy e il suo mentore Merlin scoprono un’organizzazione criminale internazionale chiamata “Il cerchio d’oro”.

Il cerchio d’oro è guidato da Poppy Adams, una spietata criminale che controlla il mercato globale della droga. Poppy minaccia di diffondere una tossina letale tramite le sue droghe, mettendo in pericolo milioni di vite. Gli agenti dei Kingsman, insieme all’organizzazione spionistica statunitense “Statesman”, collaborano per sconfiggere il cerchio d’oro e salvare il mondo.

L’ultimo film è un prequel. La trama del film si svolge durante la prima guerra mondiale e racconta le origini dell’organizzazione dei Kingsman. Il protagonista è Conrad, Duca di Oxford, interpretato da Ralph Fiennes, un gentiluomo britannico che decide di formare un’agenzia di spionaggio indipendente per affrontare una minaccia che potrebbe portare alla distruzione di milioni di persone. Conrad recluta un giovane e promettente recluta di nome Conrad, interpretato da Harris Dickinson, per aiutarlo nella sua missione.

In quale ordine guardare i film?

Come avuto modo di capire, la serie di film Kingsman è composta attualmente da tre film. Ecco l’ordine cronologico in cui sono usciti:

Kingsman – Secret Service (2014) Kingsman – Il cerchio d’oro (2017) The King’s Man – Le origini (2021)

Questo è l’ordine di uscita dei film ma consigliamo di guardare prima il terzo film, poi il primo film ed in ultimo il secondo. Questo perché The King’s Man – Le origini narra le origini della corporazione e dà modo di comprendere aspetti quasi dati per scontati o comunque non appresi a pieno nei due film ambientati in tempi moderni.