Dramma Mara Venier, scompare il marito della figlia | Chi era e com’è morto Pier Francesco Forleo?

Un terribile lutto ha colpito nelle scorse ore la famiglia della celebre conduttrice televisiva italiana Mara Venier che proprio sui social ha dedicato delle dolci parole al genero prematuramente scomparso. Ma vediamo nello specifico quali sono state le parole scritte dalla presentatrice.

Morto Pier Francesco Forleo, terribile lutto per Mara Venier

Parole ricche di stima e affetto sono state quelle scritte su Instagram, nelle scorse ore, dalla conduttrice Mara Venier e dedicate al genero Pier Francesco Forleo ovvero il marito della figlia ma anche celebre direttore della Direzione Diritti Sportivi della Rai. L’uomo si è spento improvvisamente all’età di 62 anni nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 giugno nella città di Roma.

Forleo era nato a Firenze nel 1962 e dopo la laurea in Economia e Commercio era entrato in Rai, di preciso nell’anno 1997. Proprio in Rai ha fatto parte della struttura Reporting e Controllo Operativo nella Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo. Nel corso degli anni successivi ha poi ricoperto altri ruoli, uno di questi quello di Controller della Divisione Radiofonia. Nel corso dell’anno 2010 è stato nominato direttore degli Acquisti mentre invece dall’anno 2015 ricopriva il ruolo di direttore della Direzione Diritti Sportivi ma anche di membro dello Sports Rights Committee e della Sports Right Assembly dell’Uer. La sua improvvisa morte ha provocato molto dolore in famiglia e tra le persone che gli volevano bene, ma al momento non sembrerebbero essere chiare le cause del decesso.

Le parole colme di dolore della conduttrice di Domenica In

Pier Francesco Forleo era sposato con Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier. E proprio quest’ultima ha dedicato al genero delle bellissime parole sui social. “Pier, sei stato un genero meraviglioso…hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia…ed io ti ho voluto bene come un figlio…”, queste nello specifico le parole scritte dalla conduttrice di Domenica In su Instagram. Post che ha poi concluso affermando “Siamo tutti annientati, tutto troppo veloce. RIP” aggiungendo anche dei cuori spezzati, segno del grande dolore che ha colpito l’intera famiglia.

Il commosso saluto della Rai

Oltre che Mara Venier ecco che anche la Rai ha scelto di salutare pubblicamente Pier Francesco Forleo pubblicando una nota tramite i canali social. Nello specifico tramite tale nota l’azienda ha rivelato “La perdita di Pier Francesco Forleo ci lascia sgomenti”. E proprio a proposito di Forleo la Rai ha espresso delle bellissime parole definendolo un professionista impeccabile oltre che un vero e proprio punto di riferimento dei Diritti sportivi dell’azienda. La Rai ha proseguito rivelando che di Forleo mancherà non solo la sua capacità di analisi e la direzione di aspetti finanziari e gestionali piuttosto complessi, ma anche la sua “cifra umana speciale. Affabile e signorile”. L’azienda si è poi rivolta ai familiari di Forleo dedicando loro pensieri e condoglianze per il terribile lutto che li ha colpiti. La moglie Elisabetta invece al momento non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione preferendo la via del silenzio.