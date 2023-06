La ragazza e l’ufficiale, trama e casta della serie tv turca

La ragazza è l’ufficiale è il titolo di una nuova serie televisiva turca in onda su Canale 5 in prima serata. Una fiction ispirata ad una storia vera e girata di preciso tra Istanbul, Ucraina e San Pietroburgo. Ma, qual è la sua trama e quali attori hanno fatto parte del cast? Qui di seguito sarà possibile trovare le risposte a tali domande.

La ragazza e l’ufficiale, la trama della nuova serie televisiva di Canale 5

Una nuova serie televisiva turca è pronta per fare il suo esordio su Canale 5. Stiamo nello specifico parlando de La ragazza e l’ufficiale, serie televisiva tratta dai libri “Kurt Seyt & Shura” del 1992 e “Kurt Seyt & Murka” del 1993. Entrambi scritti da Nermin Bezmen ed ispirati ad una storia vera.

Ma, qual è la sua trama? La serie televisiva è ambientata nel periodo della Guerra di Crimea ovvero negli anni compresi tra il 1853 e il 1856. Un conflitto che ha coinvolto la Russia e la Francia per il possesso dei luoghi santi della cristianità presenti proprio sul territorio turco. Protagonista della serie televisiva è il soldato Kurt Seyit, figlio maggiore di una famiglia turca di Crimea e allo stesso tempo valente ufficiale dello Zar. Proprio il soldato sposerà una ragazza turca ma avrà anche l’opportunità di vivere un amore travolgente con una ragazza russa di nome Sura.

La giovane è figlia di una nobile famiglia russa e proprio il padre è molto malato motivo per il quale l’intera famiglia si trasferirà a Pietrogrado, attuale San Pietroburgo, per sottoporsi alle dovute cure. La famiglia verrà ospitata da Petro, vecchio compagno di armi di Kurt Seyt che ha obbligato l’amico a lasciare l’esercito dopo essere stato testimone di un suo errore. Sarà proprio durante una festa organizzata da Petro che Kurt incontrerà la giovane donna e tra di loro sarà amore a prima vista. I due, nonostante i tanti ostacoli riusciranno a sposarsi ma proprio la Guerra di Crimea li allontanerà. Ad un certo punto però proprio Kurt Seyit a causa di un incidente farà ritorno a San Pietroburgo dove nel frattempo è scoppiata la rivoluzione.

Tale soldato dell’esercito zarista e la giovane moglie Sura capiranno di non essere più al sicuro nella Russia bolscevica e contro il volere di entrambe le loro famiglie decideranno di fuggire e di intraprendere un viaggio pericoloso. La loro intenzione è proprio quella di raggiungere Istanbul dove l’Impero Ottomano sta per cadere.

Il cast de La ragazza e l’ufficiale

Il cast della serie è composto da bravissimi attori, alcuni di questi già molto conosciuti ed apprezzati dal pubblico italiano. Nello specifico ad interpretare il ruolo del protagonista Kurt Seyit è Kivanc Tatlitug conosciuto dai telespettatori per essere stato il protagonista di Brave and Beautiful. Mentre invece ad interpretare Alya è la famosissima Demet Özdemir ovvero l’attrice conosciuta dal pubblico italiano per avere interpretato Sanem in Daydreamer al fianco di Can Yaman.

Altri attori che fanno parte del cast sono Farah Zeynep Abdullah nei panni di Sura Verjenskaya, Birkan Sokullu che invece interpreta Petro Borinsky. Poi ancora Fahriye Evcen è Murka, Serdar Gökhan è Mirza Mehmet Eminof. Ushan Çakir è Celil Kamilof, Asli Orcan è la Baronessa Lola Polyanskaya, Sefika Tolun è Zahide Eminof, Baris Alpaykut è Osman Eminof, Oral Özer è Mahmut Eminof, Çaglar Ertugrul è Yusuf, Melisa Asli Pamuk è Ayse ecc.