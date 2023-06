Chi è Liz Solari, la Guia di Sei mai stata sulla luna? Chi è il marito Walter Fara?

Liz Solari, è questo il nome della celebre modella, attrice e conduttrice televisiva argentina protagonista del film “Sei mai stata sulla luna” al fianco del noto attore italiano Raoul Bova. Ma cosa sappiamo della sua vita professionale e privata? Chi è il marito Walter Fara? Qui di seguito proveremo a fornire qualche risposta in più.

Chi è Liz Solari

Liz Solari è nata in Colombia, e di preciso a Barranquilla, il 18 giugno del 1983 sotto il segno dei gemelli. La sua carriera da modella ha avuto inizio nel 2001 quando ha vinto il concorso dell’agenzia Dotto Models e nel corso degli anni successivi ha poi prestato il suo volto a diversi e prestigiosi marchi noti a livello nazionale ma anche internazionale riuscendo a consolidarsi per bene come top model nell’America del Sud. Successivamente si è poi stabilita prima negli Stati Uniti e dopo in Europa per due anni dove ha iniziato a farsi chiamare con il soprannome Liz mantenuto poi nel tempo. Sempre nel corso della sua carriera da modella ha avuto l’onore di lavorare con stilisti come Jean-Paul Gaultier e Roberto Cavalli.

Il 2008 è stato invece l’anno in cui ha intrapreso la sua carriera da attrice partecipando al film El Desafio. Nel 2009 ha poi partecipato alla serie televisiva Champs 12 di America TV. Il 2011 è stato invece l’anno in cui ha recitato come coprotagonista di Enrico Brignano nel film italiano diretto da Carlo Vanzina ed intitolato Ex- Amici come prima. Mentre invece nel 2015 ha recitato come protagonista nella pellicola di Paolo Genovese intitolata “Sei mai stata sulla luna?”. Oltre a questi anche tanti altri lavori hanno visto la giovane donna protagonista.

La vita privata di Liz Solari

Per molti anni Liz Solari è stata sentimentalmente legata a Leonardo Verhagen ma purtroppo a mettere fine alla loro storia è stata una tragica vicenda. L’uomo infatti nel 2010 è morto a causa di una cardiopatia. Oggi invece l’attrice è sposata con Walter Fara, l’uomo di cui si è innamorata dopo la morte dell’ex fidanzato. I due dopo una lunga storia d’amore si sono sposati nel 2018 in Sardegna. Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni l’attrice ad oggi non sembrerebbe essere diventata ancora madre.