Rocketman, chi interpreta Elton John? Chi canta le canzoni? Tram e curiosità

Rocketman è il titolo di un film del 2019 diretto da Dexter Fletcher. La pellicola, che ha vinto il premio Oscar per la miglior canzone, racconta la vita di un grande artista britannico famoso ed amato in tutto il mondo ovvero Elton John. E nello specifico dai momenti alla Royal Academy of Music fino ad arrivare agli anni ’90. Ma chi è il protagonista del film? E soprattutto qual è la sua trama? Qui di seguito sarà possibile trovare le risposte a tali domande.

Rocketman, la trama

Rocketman è ambientato negli Stati Uniti nel 1983. Proprio in tale periodo Elton John depresso e stanco per l’abuso continuo di droghe e di alcol decide di recarsi presso un centro di riabilitazione per potersi confrontare con altre persone e di conseguenza provare a stare bene. Ed è proprio in tale occasione che ha iniziato a parlare della sua vita al gruppo vivendo il tutto tramite flashback.

Reginald Dwight, questo il nome reale dell’artista, è un ragazzo timido che viveva a Londra insieme alla madre Sheila e alla nonna Ivy. Il padre è un ufficiale dell’esercito ed è spesso assente proprio a causa del suo lavoro oltre a non essere molto legato alla famiglia. Proprio l’infanzia di Dwight infatti non è stata felice e a turbarlo particolarmente è stato anche vedere la madre tradire il marito con un altro uomo. Un evento che ha portato alla disgregazione della famiglia. Crescendo il giovane ha poi iniziato a mostrare un grande talento nel suonare il pianoforte prima ad orecchio e poi con un maestro. Alla fine degli anni ’50 aiutato dalla nonna decide di iscriversi alla Royal Academy of Music e poco dopo si appassiona al rock e inizia ad esibirsi in vari locali entrando a far parte della band Bluesology.

Poco più tardi incontra un manager che ospita una band di cantanti afroamericani specializzati in un particolare genere musicale ovvero il soul. Ed è proprio in questo periodo che decide di assumere il nome d’arte Elton John. Poco dopo inizia a scrivere delle canzoni e prova ad ottenere successo con la casa discografica DJM Records. Nel 1964 incontra uno scrittore di testi ovvero Bernie Taupin con il quale inizia a collaborare. La vera svolta è però arrivata nel 1970, anno in cui proprio Dwight ha scritto “Your Song”, il brano che ha portato i due a diventare molto noti in tutto il mondo.

Da lì in poi il loro successo è cresciuto ogni giorno sempre di più e allo stesso tempo anche l’omosessualità di Elton è diventata sempre più evidente. Proprio durante una festa a casa di Cass Elliot infatti Elton conosce John Reid e tra i due scoppia la passione. In poco tempo da ragazzo timido Elton si trasforma in alcolizzato e tossicodipendente. Nel frattempo Reid costringe Elton a rivelare ai suoi genitori il suo orientamento sessuale ma dopo aver incontrato il padre e i suoi due figli il giovane artista non riesce a rivelargli la verità. Alla madre lo rivela invece da una cabina telefonica e da lei riceve una dura risposta. La donna infatti ha colto l’occasione per avvisarlo che la scelta fatta lo avrebbe portato a vivere una vita solo e senza amore.

Elton appare quindi emotivamente distrutto ma continua ad esibirsi. Dopo l’ennesima notte a base di droga, alcol e sesso scopre John intento a tradirlo con l’assistente motivo per il quale decide di chiudere la loro relazione. Lo stesso giorno in cui chiude la relazione organizza una festa in piscina e proprio dopo essere caduto in depressione si lascia andare a droga ed alcol tentando il suicidio saltando in piscina. Dopo essersi ripreso si sposa con Renate Blauel ma proprio a causa della sua omosessualità decide di divorziare. In seguito viene colpito da un attacco di cuore a causa dell’uso di droghe e pillole ma viene salvato e curato.

Dopo essere tornato ad esibirsi ecco che Elton prende una decisione molto importante ovvero quella di abbandonare il palco per poter andare in riabilitazione. A questo punto terminano i flashback legati al passato di Elton e si arriva al presente. L’artista riesce finalmente ad abbandonare per sempre droghe ed alcol. E tale decisione gli consente di riavere fiducia in se stesso tornando ad essere il grande e amatissimo compositore. Completato il ciclo di riabilitazione ecco che per Elton la vita cambia del tutto. Oggi è sposato con il regista e produttore cinematografico canadese David Furnish. I due sono anche genitori di due bambini.

Curiosità sulla pellicola

Il protagonista del film intitolato “Rocketman” è Taron Egerton, lo stesso che canta tutte le canzoni presenti nella pellicola. Il celebre attore oltre ad aver studiato recitazione ecco che da giovane si è anche interessato alla danza, il canto e la coreografia. Ed infatti oltre che un attore è anche un tenore. Proprio la sua voce gli ha permesso di poter cantare canzoni come “Candle in the Wind”, “Sorry Seems to Be the Hardest Word” , “Your Song”. Proprio nel corso di un’intervista l’attore, che ha cantato in prima persona tutti i brani di Elton John, ha rivelato di avere amato particolarmente Your Song. Il suo brano preferito di tutta la discografia del noto artista.