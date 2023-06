GF Vip, Dana Saber e la chat con Daniele Dal Moro che sbotta su Twitter | Le pillole de La Velenosa

E dopo giorni di lutto nazionale torniamo al trash. Io sto amando questa vicenda già ve lo dico. Ve la ricordate Dana Saber al GF Vip? Ve lo chiedo perché è durata quanto un gatto in tangenziale. Ebbene Dana ha pubblicato una chat tra lei e Daniele Dal Moro, chat che risale al periodo in cui il veneto e Oriana Marzoli si erano lasciati e se ne dicevano di ogni sui social. Probabilmente per far arrabbiare la venezuelana che non ama la Saber, Daniele ha iniziato a seguirla su Instagram e le ha scritto. In un estratto l’ex tronista dice proprio:

“Basta Oriana! Non ti seguivo perché se no ti lascio immaginare. Ora ti seguo, spero tu stia bene“.

Ovviamente la chat è diventata virale e Daniele è sbottato su Twitter:

“Io che ascolto le ca**te che dicono Dana e le Orianistas.. Visto che sei brava a fare gli screenshot (tranquilla che ad Oriana ho già fatto vedere tutta la conversazione) fai vedere anche i messaggi che mi mandavi prima ai quali non ho mai risposto.

Dimenticavo.. Che ti ho sempre dato il 2 di picche non lo dico.. lo dice la storia! P.S. sappi che le Orianistas che sono le uniche che ti fanno fare 2 views perché altrimenti non te se incula nemmeno tu madre pensano che sei una disadattata!”.

Ma ora arriva il bello. Dal Moro infatti ci è caduto con tutte le scarpe perché Dana si aspettava proprio questa reazione da lui e ha spiegato di averlo provocato apposta. Perché lo ha fatto? Perché non le piace come è stata trattata, ovvero venire calcolata da Daniele solo per far dispetto a Oriana:

“Io ho messo quella chat perché volevo ci fosse una fine per quel gioco. Volevo che ci fosse una fine. Volevo mandare un messaggio, ma non sei riuscito a coglierlo, non ci sei arrivato. Bene.

Ti suggerisco di prendere Omega3 perché hai sempre difficoltà a capire questa cosa. Non è che ogni volta che ti succede un problema con la tua fidanzata devi tornare a seguirmi e a scrivermi. Io non sono una bambola. Sono una persona che ha capito questi giochi tuoi e non voglio più essere messa in mezzo.

Facendo questa mossa sapevo che ti avrei allontanato per sempre. L’ho sempre desiderato. Non potete utilizzarmi per i vostri giochi. Ho trent’anni, la scuola dove avete imparato questa minc**te l’ho costruita io a 10 anni.

Queste minch**te da asilo non potete farle con me, lasciatemi in pace. Volete fare gossip? Utilizzate con me. Inutile che vieni a scrivermi e seguirla. Ho solo mandato alla mia amiche solo quelle cose che ha scritto, cavolate. Non ho mandato le cose che ti avrebbero messo in difficoltà”.

Beh che dire? Dana non è un personaggio che mi piace, ha dei modi e ha avuto delle uscite nella Casa del GF da dimenticare, ma in questo caso Daniele lo ha fregato per bene. Mi chiedo perché a 30 anni suonati si debbano fare questi dispettucci. Lui è andato a seguire Dana e a raccontarle in chat che non lo aveva fatto prima perché se no doveva discutere con Oriana, 10 minuti dopo che si erano lasciati… I modi poi con cui le ha risposto su Twitter, sono sempre i soliti. Quando viene sgamato diventa esagerato e maleducato, la rabbia gli offusca il cervello. È successo anche con la sua ragazza della quale ha detto peste e corna sui social e nelle room di Twitter nel momento di crisi. È fortunato perché i suoi fan e quelli della coppia Oriele si sono già dimenticati di quello che ha detto. È fortunato che questi fan vogliono talmente che stiano in coppia da fare finta di nulla, da avere già rimosso.

Aspettando la prossima puntata, perché sono certa ci sarà, vi saluto.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti