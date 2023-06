L’Eredità 15 giugno 2023, Pierpaolo non indovina la parola alla sua prima ghigliottina

Nella puntata di quest’oggi – 15 giugno 2023 – è arrivato al gioco finale de L’Eredità Pierpaolo, ingegnere alla prima ghigliottina.

Il campione di oggi s’è ritrovato a concorrere alla ghigliottina per la cifra di 45.000 euro e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Grazie

Cercare

Senza

Servizio

Automatica.

Dopo un po’ di riflessione, il neo-campione ha scritto sul proprio cartoncino la parola Fine.

Ma non era Fine la parola, bensì Risposta, parola trovata subito quando Insinna ha proposto come “sesta parola” Botta.

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono parole del padrone di casa Flavio Insinna):

Grazie per la Risposta, quando si ottiene finalmente una replica ad un messaggio, per esempio.

“Cercare la Risposta, nei giochi ma anche nella vita”.

Senza Risposta, come può qualche volta accadere.

Nel tennis, c’è il Servizio e c’è la Risposta.

Risposta Automatica, come quella che dà la voce automatica quando si chiama al centralino per partecipare all’eredità.