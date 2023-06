Chi è Michele Marchesi, campionissimo di Caduta Libera? Ecco quanto ha vinto fino ad ora

Il campione di Caduta Libera, il programma presentato da Gerry Scotti, si chiama Michele Marchesi e al momento detiene il record per più partite all’attivo nella storia del gioco a premi.

Sono ben 98 puntate consecutive che Michele riesce ad essere campione di Caduta Libera, con il secondo posto che spetta al “piccolo” campione Nicolò Scalfi con le sue 88 puntate. È riuscito a superare il gioco finale de I Dieci Passi per ben 15 volte da quando è diventato per la prima volta campione, il 5 novembre del 2021.

Ma chi è Michele Marchesi? In realtà, sulla sua vita privata non si hanno molte informazioni. Si tratta di un ragazzo di 31 anni della provincia di Brescia, laureato in Neuropsichiatria e specializzato in Neuropsichiatria Infantile presso la Fondazione Mondino, Istituto Neurologico Nazionale IRCCS. A parte questo si sa ben poco del campione di Caduta Libera, a parte il fatto che è tifoso dell’Atalanta, ama le meringhe, i videogiochi e tutti i film della Disney, come ha confessato nel corso di una puntata allo stesso Gerry Scotti.

Il giovane ragazzo ha già collezionato ben 646.000 euro e ha iniziato sin da subito ad utilizzarli per affittare una casa più grande a Pavia, dove al momento vive da solo. Il suo sogno è quello di concludere gli studi e dedicarsi a fare qualcosa di bello per la sua e la vita degli altri.