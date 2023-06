Vite al limite, la trasformazione di Amy Slaton è semplicemente clamorosa

Amy Slaton ha di recente condiviso sui social delle sue fotografie con e senza filtri provocando la reazione dei fan.

Su tabloid britannici e realtà italiane, si sta tanto parlando nel corso degli ultimi giorni di Amy Slaton ovvero una delle protagoniste del programma 1000-Lb Sisters (Sorelle al limite, spin off di Vite al Limite). La protagonista della trasmissione in questione ha condiviso sui social una serie di fotografie, dopo la perdita di peso. E mentre alcune di queste presentavano dei filtri altre al contrario erano al naturale e quindi non filtrate. Ma vediamo nello specifico di cosa stiamo parlando.

Il grande successo di Amy Slaton

Amy Slaton è stata una delle protagoniste di Vite al Limite, il programma al quale molte donne ma anche tanti uomini decidono di partecipare perché affette/i da una condizione di obesità patologica. Il passato della giovane donna, così come quello della sorella Tammy, è stato molto complicato e soprattutto ricco di ostacoli. E a condizionare le loro vite in modo significativo è sempre stato il peso.

Amy, che ha sempre desiderato avere una famiglia, dopo aver scoperto di soffrire di ipertensione e diabete e sempre più spinta dal desiderio di perdere peso ha quindi preso la decisione importantissima di affidarsi alle cure del Dr.Nowzaradan riuscendo ad ottenere ottimi risultati. Infatti avendo intrapreso il suo percorso con determinazione e forza di volontà è riuscita a perdere ben 150 kg.

Tanti i telespettatori che si sono affezionati ad Amy Slaton nel corso del tempo. E che proprio per tale motivo amano seguirla sui social spinti dal desiderio di conoscere i vari progressi fatti. E proprio di recente la donna ha condiviso alcuni scatti, di cui si sta tanto parlando, con e senza filtri definendosi sia una bellezza ma anche una bestia.

Le foto pubblicate con e senza filtro

Di recente la giovane donna dai capelli viola ha condiviso un particolare scatto con in sottofondo la sigla de La Bella e la Bestia. Sullo schermo lampeggiava la parola ‘bellezza’ quando la foto presentava il filtro e la parola ‘bestia’ quando invece al contrario lo scatto non era filtrato.

Le fotografie in questione hanno provocato la reazione dei suoi fan, e sono stati davvero molti coloro che non hanno perso l’occasione di rivolgerle dei complimenti. Nello specifico vi è stato chi ha definito Amy una bellissima ragazza invitandola anche a sorridere di più . E chi le ha scritto “Non sei una bestia!!!! Sei bella senza filtro!!! Dentro e fuori!!!”. Infine vi è stato chi dopo averle sottolineato di essere sempre stata bella dentro e fuori l’ha anche invitata a non ascoltare quanto detto dagli “odiatori” (gli hater, volendo utilizzare il termine anglofono) perché “sono gelosi di te”.

Insomma, il tempo passa ma Amy Slaton continua ad essere presente nel cuore di migliaia di telespettatori.