Chi è Sonia Sarno? È sposata? Ha figli? Cosa sappiamo della vita privata del volto del TG1

Uno dei volti che più hanno rappresentato il telegiornale che va in onda sul primo canale RAI è certamente quello di Sonia Sarno.

Nonostante sia un viso familiare a milioni di italiani, la vita privata della telegiornalista è ancora avvolta da una coltre di mistero. Quello che si sa per certo è che è nata a Milano e ha frequentato la facoltà di Lettere e Filosofia del capoluogo lombardo presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. In seguito, ha anche svolto il ruolo di insegnante per un periodo di tempo.

Dal punto di vista giornalistico, Sonia Sarno diventa giornalista professionista nel 1992, iniziando quasi da subito a scrivere articoli per la rivista Alba, del Gruppo San Paolo. Successivamente si troverà a lavorare fianco a fianco a Indro Montanelli, durante la sua permanenza a La Voce, per poi spostarsi e iniziare a scrivere per L’Indipendente. Ha continuato per un po’ a scrivere articoli per il giornale di Piacenza fino a che non è approdata alla RAI, prima come inviata e successivamente come conduttrice del telegiornale.

Oltre alle poche informazioni sulla sua vita professionale, la vita privata di Sonia Sarno non è affatto nota al pubblico. Dal punto di vista sentimentale, la conduttrice è stata sposata per un lungo periodo con il collega Daniele Vimercati, allora direttore de L’Indipendente ai tempi in cui ci lavorava anche la Sarno. Vimercati, che è venuto a mancare nel 2002 a soli 45 anni, per una forma grave di leucemia degenerativa, sarà sempre ricordati come colui che riuscì a carpire da Maurizio Gasparri la lista di proscrizione voluta da Berlusconi (il cosiddetto Editto Bulgaro) e che includeva tra i giornalisti e personaggi televisivi Enzo Biagi, Daniele Luttazzi e Michele Santoro.

Sonia Sarno non ebbe figli con Vimercati e, dalle informazioni disponibili, non risulta aver avuto altre relazioni in seguito. Da qualche mese gira la notizia la giornalista stia frequentando un medico milanese, ma sono al momento solo indiscrezioni. Chi volesse avere più informazioni sul volto del telegiornale di Rai1 può seguirla sulla sua pagina Instagram ufficiale.