Isola dei Famosi 2023, il commento de La Velenosa – EPISODIO 9: la semifinale più noiosa della storia e gli ascolti confermano

Meno male manca una puntata amici perché questa edizione dell’isola dei Famosi è inguardabile. Brutto cast, Ilary che di solito amo completamente svogliata, opinionisti con zero rilevanza. I naufraghi si impegnano anche perché non fanno altro che litigare, usando tra l’altro parole che al GF Vip avrebbero portato all’espulsione immediata eppure io li trovo soporiferi. Io alla prima pubblicità già faticavo a tenere gli occhi aperti. I favoritismi ci sono sempre nei reality, ma qua si è davvero esagerato. Mazzoli vincitore designato ha avuto sorprese tutte le puntate e se dico tutte sono davvero tutte. Gli opinionisti non fanno altro che elogiarlo, Ilary interpella solo lui e lo studio quando parla si trasforma nel Maracanà. A tutto questo mi sono data ovviamente una spiegazione, questa edizione la stanno guardando solo i fan dello zoo e quindi gli danno quello che vogliono, ovvero Mazzoli protagonista. Che questa isola non ha appeal lo dicono anche gli ascolti, ieri è stata la semifinale meno vista nella storia del programma. L’hanno seguita meno di due milioni di telespettatori. Effettivamente ce la ricorderemo tra qualche anno? No. Ci ricorderemo solo il favoritismo verso Mazzoli e Helena che litigava anche con le palme. Helena che io avrei sopportato giuro due minuti, ha creato il devasto. Ha smosso le dinamiche e ha fatto impazzire tutti. Nel bene e nel male la vera protagonista di questa edizione. E ovviamente una che fa casino cosa fai non la elimini? Ma ovvio, così ora possiamo davvero sonnecchiare durante la finale. I sei effervescenti finalisti sono: Luca, Lo Cicero, Pamela, Cristina, Alessandra e Mazzoli.

A questo punto credo che la vittoria di Marco sia scontata, però un 10% di possibilità per me le ha anche Cristina. La Scuccia ragazzi mi ha sorpresa e non positivamente. All’inizio era tutta imbarazzata a parlare del suo amore e puntata dopo puntata manco guardassimo una fiction si è arrivati alla dichiarazione d’amore a favore di camera. Addirittura siamo arrivati a chiedere che la persona amata si palesi. E come gioca sull’ambiguità.

Non che a noi interessi se sta con un uomo o una donna ma lei ci tiene a mantenere questo segreto, a non dire alimentando la curiosità. Beh chapeau a lei e al suo saper fare TV, che francamente non mi aspettavo, non proprio da lei.

In nomination ci sono Luca e Cristina, votate chi volete, mi sorbirò quest’ultima puntata con la consapevolezza che il lunedì dopo inizierà Temptation Island col suo trash. E sono già felice.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti

Isola dei Famosi 2023, i migliori cinguettii della semifinale

9 soprese x 9 puntate consecutive#isola pic.twitter.com/5Zz2aJ1441 — Anche meno like a vergin 60% 34% 34% 33%54% (@Silviatrev1) June 16, 2023

Questa roba dell’amore di Cristina è una delle cose peggiori viste in un reality negli ultimi anni #isola — Mattia Buonocore (@Mattiabuonocore) June 16, 2023