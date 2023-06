CSI Vegas, quante puntate sono? Quante stagioni? Curiosità sulla serie

CSI Vegas è il titolo di una serie televisiva statunitense ideata da Jason Tracey e prodotta da CBS Studios e Jerry Bruckheimer Television che ha fatto il suo debutto sulla CBS nell’ottobre del 2021. In realtà altro non è che il sequel della serie intitolata ‘CSI-Scena del crimine’ e poi ancora il quarto spin-off del franchise di CSI. Ma esattamente, cosa sappiamo sulla serie in questione? Quante puntate sono e quante stagioni? Le risposte a tali domande sarà possibile trovarle qui di seguito.

CSI Vegas, la trama e gli episodi

CSI: Vegas è una serie televisiva di genere poliziesco-drammatico-giallo che vede protagonisti gli attori William Petersen e Jorjia Fox nei panni di Gil Grissom e Sara Sidle. Questi hanno ripreso il loro ruolo interpretato nella serie madre mentre invece altri attori hanno interpretato nuovi personaggi. E di preciso stiamo parlando di Paula Newsome, Matt Lauria, Mel Rodriguez e Mandeep Dhillon.

Ma, qual è la trama della serie televisiva? Una squadra di investigatori forensi guidata da Maxine Roby di fronte ad una minaccia esistenziale che potrebbe causare il crollo del laboratorio criminale decide di accogliere dei vecchi amici ed utilizzare delle nuove tecniche con uno scopo ben preciso ovvero preservare e allo stesso tempo servire la giustizia a Sin City. Proprio Maxine Roby oltre ad essere una scienziata di alto livello e una leader nel campo della genetica è anche una madre single impegnata in una particolare battaglia ovvero quella della dipendenza da oppioidi del figlio.

Fanno parte della squadra guidata da Maxine Roby anche un investigatore di terzo livello molto abile nel ricostruire la scena del crimine e con alle spalle una famiglia piuttosto problematica ovvero Josh Folsom. E poi ancora Hugo Ramirez ovvero il capo della medicina legale e Allie Rajan investigatrice di secondo livello emigrata negli Stati Uniti con un sogno ben preciso ovvero quello di diventare una CSI.

La serie televisiva in questione è attualmente composta da due stagioni per un totale di 31 episodi. Nello specifico la prima stagione, trasmessa in prima TV originale nel 2021 e in Prima Tv in italiano nel 2022, è composta da 10 episodi. Mentre invece la seconda stagione, trasmessa in Prima Tv originale nel 2022-2023 e in Prima Tv in italiano nel 2023, è composta da 21 episodi.

Curiosità sulla celebre serie televisiva

Ma, cosa sapere su CSI: Vegas? Come affermato poc’anzi questa altro non è che il sequel di una serie televisiva di grande successo del 2000 ovvero CSI. Serie questa che si è conclusa dopo ben 15 anni con un totale di 337 episodi. Come affermato poc’anzi sono diversi i membri del cast che hanno fatto ritorno nella serie interpretando quelli che erano i loro ruoli originari ma allo stesso tempo molti altri nuovi personaggi sono stati introdotti nella serie.

Tra gli attori che hanno fatto parte del cast ve ne troviamo due che in passato sono apparsi in altre serie del franchise interpretando ruoli diversi. Stiamo nello specifico parlando di Mel Rodriguez e Matt Lauria apparsi in tre episodi di CSI e in un episodio di CSI:NY.

Se la domanda che in questo momento vi state ponendo è “CSI: Vegas 3 ci sarà oppure no?” ecco che è possibile rispondere di si. Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni infatti sembrerebbe che la CBS abbia già rinnovato la serie per una terza stagione e il debutto dovrebbe avvenire nel 2024.