Amici Full Out, chi canterà? Qual è la scaletta della serata?

Tutto pronto per l’attesissimo concerto Amici-Full Out trasmesso in esclusiva su Italia 1 proprio questa sera, 20 giugno 2023. Una meravigliosa occasione nel corso della quale i telespettatori avranno modo di rivedere e ascoltare i talenti emersi nel corso dell’ultima stagione di Amici di Maria De Filippi. Ma esattamente, quali artisti si esibiranno? Qual è la scaletta della serata? Qui di seguito sarà possibile trovare le risposte a tali domande.

Amici-Full Out, ecco cosa sapere sull’attesissimo evento Mediaset

Gli allievi dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, celebre talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, saranno i protagonisti del concerto in onda questa sera su Italia 1 ed intitolato ‘Amici-Full Out’. Lo spettacolo in questione si è svolto nello specifico lo scorso 11 giugno a Rock in Roma e più di preciso all’Ippodromo delle Capannelle. Impegnati nella conduzione Nicolò De Vitis e Isobel Kinnear e proprio in occasione di tale evento sul palco sono stati posizionati una serie di banchi proprio come quelli presenti nella celebre scuola di Canale 5. I vari protagonisti dell’evento si sono divertiti a ballare e cantare diverse volte nel corso della serata. Ma non sempre da soli, in alcuni casi insieme ad alcuni ospiti.

Nello specifico tra i cantanti sarà possibile ascoltare Aaron, Angelina, Cricca, Federica, NDG, Niveo, Piccolo G, Tommy Dali e Wax. Tra i ballerini presenti sul palco è invece possibile menzionare Alessio, Gianmarco, Maddalena, Mattia, Megan, Ramon, Samu.

La scaletta seguita

Ma, quali sono stati di preciso gli allievi che si sono esibiti sul palco? Quale scaletta è stata seguita? A tali domande è possibile rispondere affermando che i primi due ad esibirsi sono stati, in ordine, Mattia con Trumpets e Angelina con Voglia di Vivere. Dopo le prime due esibizioni è poi salita sul palco come ospite l’insegnante Alessandra Celentano. La scaletta è poi proseguita con:

Wax, Turista per sempre

Samu, Mamacita

Aaron, Universale

Maddalena, Anche fragile

Cricca, Just the way you are

Sul palco di Amici-Full Out è poi salita un’altra insegnante ovvero Lorella Cuccarini che ha colto l’occasione per realizzare una doppia intervista a Giulia Stabile e Isobel. La scaletta si è poi conclusa seguendo tale ordine:

Lorella Cuccarini e Olly – La notte vola

Federica – Scivola

Tommy Dali e NDG – Miss

Ramon – Pakita

Piccolo G – Acquario

Vincenzo de Lucia ospite: impegnato nell’imitazione della conduttrice Maria De Filippi

Megan – Crazy in love

Tre le insegnanti ospiti della serata. E di preciso Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Arisa. Oltre alle tre donne del talent ecco che ad intrattenere il pubblico vi è stato anche Vincenzo De Lucia nei panni della celebre conduttrice Maria De Filippi.