Isola dei Famosi 2023, il commento de La Velenosa – EPISODIO 10: lo zoo di 105 sbaraglia tutti e Mazzoli vince

Io ieri sera alla fine vi dico la verità mi sono commossa. No ma non per la vittoria di Mazzoli, eh. Ma perché questa orrida edizione dell’Isola dei famosi è finitaaaaaa!!!!

È il primo anno che faccio così fatica a guardare un reality, perché di cose tremende negli anni ne ho viste, ma una noia simile non me la ricordavo. Pazzesco, questi si scannavano e io sbadigliavo, mai successo. Forse per me ha perso d’interesse nel momento in cui ho capito che Mazzoli era il vincitore annunciato. Ossia dalla seconda puntata. Palese che avrebbe vinto lui, un po’ perché questa isola è stata seguita praticamente da me e dai suoi ascoltatori della radio e secondo perché molto spinto dalla produzione. Ha iniziato che voleva andare a casa ogni puntata, poi è arrivata a trovarlo la moglie e magicamente come ha detto lui ha fatto click e ha deciso che voleva vincere… Ieri sera nei ringraziamenti si è anche lasciato sfuggire che Celeste,il capo degli autori gli ha parlato più volte per convincerlo a rimanere. Che poi non servivano neanche queste cose perché per il cast che era e per il naufrago che è stato Mazzoli, secondo me, avrebbe vinto comunque. Ha creato dinamiche, ha litigato con chiunque e ha fatto strategia, un concorrente da Reality perfetto. Mi ha fatto molto ridere ieri sera quando ha detto che questa è stata l’edizione meno trash e più elegante. Ma che film ha visto? Lui per primo è stato molto trash e poco elegante in più occasioni. Sono stati fortunati che l’Isola non ha il seguito del GF perché certe cose dette, da alcuni naufraghi, Lo Cicero in primis, nel reality di Signorini sarebbero state da espulsione. Comunque Mazzoli ha vinto e va bene così, diciamo che sarà uno dei pochi insieme a Nathaly e Helena che ci ricorderemo.

La prima ad essere eliminata è stata Cristina, che francamente, come ha detto anche Luxuria, con la storia della sua persona speciale aveva un po’ rotto. Sempre attenta a mantenere l’ambiguità, a giocare con le lettere finali delle parole, l’ho trovata sgamatissima. Comunque sono certa che di questa storia ne risentiremo parlare nelle sedi opportune, ovvero Verissimo .

Seconda eliminata la Jalissa Alessandra Drusian, che francamente non ha dato molto a quest’isola, ma spero che Amadeus si metta una mano sul cuore e dopo più di 20 di no, li faccia partecipare a Sanremo! Terza eliminata Pamela Camassa che a me, sarò l’unica, non ha dato nulla, non mi ha per niente entusiasmata e ho notato che ha tirato fuori il coraggio solo dopo essere diventata la prima finalista. Quarto eliminato Lo Cicero che è stato quello che meno mi è piaciuto. Non ho amato per niente i suoi modi e le parole francamente troppo forti verso altri concorrenti, soprattutto le donne. Sinceramente da uno sportivo non me l’aspettavo. Infine è arrivato secondo Luca, arrivato sconosciuto, ma che è riuscito a farsi apprezzare puntata dopo puntata. Genuino, vero, un ragazzo come tanti in cui la gente si è probabilmente rivista. Secondo me il personaggio positivo di questa edizione. Dalle voci che girano l’isola dovrebbe fermarsi il prossimo anno per dare spazio a La talpa, e direi che sarebbe la scelta migliore. Gli ascolti non l’hanno premiata, Ilary che io amo era palesemente sca***ta e gli opinionisti di parte e poco centrati.

La Talpa la gente l’aspetta da tanto e sono certa che avrebbe un bel successo.

Ma ora bando alle ciance, finalmente lunedì inizia quella trashata mega galattica di Temptation Island e al solo pensiero mi ringalluzzisco.

Evviva! Evviva!

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti

Isola dei Famosi 2023, i migliori cinguettii della finale

“St’estate almeno 4 copertine di gossip famole perché sennò qua famo una figuraccia” Ti amo Ilary. #isolapic.twitter.com/tnDjmXPI38 — trashtvstellare (@tvstellare) June 19, 2023

“Ma non è che fa di cognome Caltagirone?” ILARY AHAHAHAH #isola pic.twitter.com/hnHm7hw2BI — trashtvstellare (@tvstellare) June 19, 2023