Chi è il marito di Roberta Floris? La giornalista di Prima Pagina su Canale 5

Roberta Floris è un’apprezzata giornalista che negli ultimi anni è stata il volto della prima edizione giornaliera del TG5, Prima Pagina.

La bella giornalista è nata il il 27 aprile 1979 in Sardegna e proprio dalla sua regione natìa la 42enne ha iniziato il suo percorso giornalistico, facendo da corrispondente da Cagliari per un’emittente locale. Dopo il suo esordio è riuscito ad approdare in casa Mediaset, prima giungendo a Rete 4, poi a Studio Aperto e infine su Canale 5.

Nel corso di un’intervista con Gigi Marzullo nel programma Sottovoce, la Floris ha parlato così del suo mestiere di giornalista: “È una mia passione. Ho sempre desiderato scrivere, raccontare e in qualche modo ci sono riuscita coltivando con impegno la mia passione. Per gli altri perché mi piace far vedere, mostrare e informare, e in Sardegna anche raccontare il territorio. Per l’eternità, sì, perché mi sento giornalista dentro“.

Prima ancora di diventare una giornalista professionista, Roberta Floris ha partecipato all’edizione del 1997 di Miss Italia, nella quale è riuscita ad accaparrarsi un quarto posto. Per quanto riguarda la sua vita privata, la Floris è sposata da 11 anni con l’attore Lorenzo Flaherty, attore di tantissimi film ma noto al grande pubblico soprattutto per essere il Capitano Riccardo Venturi, all’interno della serie televisiva italiana RIS Delitti Imperfetti. Con l’attore, di madre italiana e padre irlandese, la giornalista ha avuto un figlio il 7 maggio del 2015 di nome Emilio.