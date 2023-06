Superman, quanti film (e serie tv) esistono? E quanto è davvero forte il supereroe DC?

Conosciuto da tutti come Superman ma in realtà il suo vero nome è Clark Kent. Stiamo nello specifico parlando di un celebre personaggio dei fumetti statunitensi pubblicati di preciso da DC Comics. Ma, cosa sappiamo su tale personaggio? Quanti film esistono e quanto è davvero forte?

Superman, ecco cosa sapere sul celebre supereroe

Creato da Jerry Siegeò e Joe Shuster nel lontano 1933 Superman ha fatto il suo debutto nel fumetto Action Comics n.1 nell’aprile del 1938. Nel corso degli anni successivi è poi diventato il protagonista di videogiochi, recite teatrali, programmi televisivi, romanzi, film e serial radiofonici. La storia di questo personaggio è davvero incredibile. Superman in realtà è nato come Kal-El nel pianeta immaginario di Krypton e poco prima che tale pianeta venisse distrutto da un cataclisma ecco che i genitori hanno scelto di inviarlo sulla Terra tramite una navicella spaziale atterrata poi vicino la città immaginaria di Smalville, in una campagna degli Stati Uniti. A trovarlo è stata una coppia di agricoltori che scelgono di adottarlo dandogli il nome Clark Kent. Nel corso degli anni successivi proprio Clark dimostra di avere delle capacità sovrumane, tra queste nello specifico una pelle impenetrabile ed una forza incredibile. I genitori adottivi gli consigliano quindi di utilizzare tali capacità per salvare l’umanità ed è stato questo il motivo per il quale ha deciso di combattere il crimine. Quando però combatte il crimine indossa un costume colorato e usa lo pseudonimo “Superman”.

Ma, quanto è davvero forte? Questo supereroe ha la capacità di raggiungere una velocità di 255 chilometri orari. Ma nonostante i suoi incredibili poteri non è l’essere DC più forte. Nella miniserie Kingom Come infatti è possibile assistere ad uno scontro tra un Superman invecchiato e uno Shazam adulto. Scontro in cui il primo appare in serie difficoltà. Anche Darkseid sembrerebbe essere più forte di Clark Kent.

Infine particolare anche il confronto con Goku. Quest’ultimo ha diverse capacità, tra queste ad esempio quella di far saltare in aria un pianeta intero semplicemente utilizzando lo sguardo. Oppure usare il teletrasporto ovvero un movimento alla velocità del pensiero. Allo stesso tempo però Superman può muoversi alla velocità della luce e ha la capacità di resistere anche fuori dall’atmosfera.

Dal giorno del suo debutto sono stati diversi gli attori che hanno indossato la divisa di Superman, ovvero la famosissima calzamaglia rossa e blu. Ma esattamente, quanti sono i film e serie televisive con protagonista Superman? Questi sono davvero molti, e alcuni di questi li vedremo qui di seguito in ordine.

I serial su Superman

Le prime apparizioni di Superman sono legate alla diffusione di alcuni serial negli anni 1948 e 1950. Questi sono formati da 15 capitoli e vedono protagonisti Kirk Alyn nel ruolo di Superman e Noel Nielle in quello di Lois Lane.

Superman e gli uomini talpa

Il primo film ufficiale sui supereroi è arrivato nel 1951 con protagonista George Reeves nei panni dell’Uomo d’Acciaio. Il film in questione è stato però pubblicato con uno scopo ben preciso ovvero quello di far interessare il pubblico ad una serie televisiva debuttata l’anno successivo ovvero ‘Le avventure di Superman’ trasmessa per sei stagioni.

Superman e Superman II

Pubblicato nel 1978, questo è stato il film che ha dato il via a quello che è il genere di film legato proprio ai supereroi. Al film in questione è poi seguito nel 1980 Superman II ed entrambi i film sono stati diretti da Richard Donner.

Superman III

Richard Lester è stato il regista di questo sequel di Superman I e Superman II. E a vestire i panni di Clark Kent è stato Christopher Reeves, tornato nella sua città natale ovvero Smalville.

Supergirl

Arrivato al cinema nel 1984 questo altro non era che uno spinoff dei film di Superman di Christopher Reeves. In realtà però non è stato molto apprezzato né dal pubblico e nemmeno dalla critica rivelandosi quindi un vero e proprio flop al botteghino.

Superman IV: La ricerca della pace

Nel 1987 è arrivato al cinema l’ultimo film di Superman di Christopher Reeves. Una pellicola che vede impegnato il supereroe in una particolare impresa ovvero quella di distruzone di tutte le armi nucleari.

Superboy

Questo è il titolo di una serie televisiva trasmessa per ben quattro stagioni negli anni compresi tra il 1988 e il 1992. Ilya e Alexander Salkind hanno prodotto la serie in questione ma non solo. Anche i primi tre film di Superman di Christopher Reeves e il film intitolato Supergirl.

Lois e Clark: le nuove avventure di Superman

Altra serie televisiva di grande successo pubblicata di preciso negli anni compresi tra il 1993 e il 1997, e con protagonisti Dean Cain nel ruolo di Clark Kent e Terri Hatcher in quello di Lois Lane.

Smallville

Celebre serie televisiva andata in onda tra il 2001 e il 2011 ed ideata con l’obiettivo di far vedere come Superman abbia vissuto il liceo. Il protagonista della serie in questione è Tom Welling nei panni di un giovanissimo Clark Kent.

Il ritorno di Superman

Film che rappresenta il sequel dei primi due film di Superman di Christopher Reeves. In realtà per quelli che sono gli eventi raccontati dovrebbe collocarsi dopo il terzo e il quarto film di Superman ma in realtà ignora quanto accaduto in tali anni svolgendosi interamente nel 2006.

L’uomo d’acciaio

Film del 2013 che vede il celebre attore Russel Crowe interpretare il padre naturale di Superman mentre invece Kevin Costner e Diane Lane i genitori adottivi.

Supergirl

Serie televisiva trasmessa dal 2015 e ancora oggi in onda che fa parte dell’Arrowverse del canale CW. La protagonista della serie è Melissa Benoist nei panni di Kara Zor-El.

Batman v Superman: L’alba della giustizia

Pellicola pubblicata nel 2016 all’interno della quale i due celebri supereroi finiscono per odiarsi. E mentre i due lavorano per superare l’altro ecco che propio Lex Luthor è impegnato nella costruzione di un’arma tramite la quale eliminare entrambi.

A questi film e serie tv sono poi seguiti Justice League nel 2017,Crisi sulle Terre Infinite ovvero un evento crossover reso pubblico nel 2020. E per finire è possibile menzionare la serie televisiva Superman e Lois del 2021.