New Amsterdam, quante stagioni sono? Ci sarà una sesta stagione?

New Amsterdam è il titolo di una celebre serie televisiva statunitense di genere medical-drama. La serie in questione è stata ideata da David Schulner e nel tempo ha ottenuto un vasto successo. Ma esattamente, qual è la sua trama? E quante sono le stagioni trasmesse fino ad oggi? Qui di seguito proveremo a rispondere a tali domande.

New Amsterdam, la trama della celebre serie televisiva trasmessa da Mediaset

Sono trascorsi ormai diversi anni da quando il 2 dicembre del 2018 è stata trasmessa per la prima volta in prima serata su Canale 5 la serie televisiva ‘New Amsterdam‘. La serie in questione vede come protagonista il dottor Max Goodwin, interpretato dall’attore statunitense Ryan James Eggold, diventato medico di uno dei più vecchi ospedali pubblici degli Stati Uniti ovvero il New Amsterdam di New York. Il medico in questione ha però avuto fin da subito un obiettivo ben specifico ovvero quello di riuscire a riformare tale struttura apparentemente molto trascurata. Il tutto stravolgendone la burocrazia con l’unico obiettivo di riuscire a fornire a tutti i pazienti la giusta assistenza.

La trama della serie televisiva in questione, quindi, ruota attorno ad una serie di sfide e di cambiamenti che il medico spera e cerca in tutti i modi di apportare all’ospedale sopracitato.

New Amsterdam, da quante stagioni è composta?

Quante sono le stagioni che caratterizzano la serie televisiva ‘New Amsterdam’? Se questa è la domanda che vi state ponendo ecco che la risposta è cinque. La prima stagione, composta da 22 episodi, è stata trasmessa in Italia e Usa tra il 2018 e il 2019. La seconda stagione, composta da 18 episodi è stata trasmessa in Prima TV USA tra il 2019 e il 2020 mentre invece in Italia nel 2020. E poi ancora la terza stagione, composta da 14 episodi sia in USA che in Italia è arrivata nel 2021. La quarta stagione, composta da 22 episodi, è stata trasmessa in Prima TV USA nel 2021-2022 mentre invece in Italia nel 2022. E per finire la quinta e ultima stagione, composta da 13 episodi, è arrivata negli USA tra il 2022 e il 2023 mentre invece in Italia nel 2023.

Ci sarà una sesta stagione? La risposta a tale domanda, ad oggi, sembrerebbe essere no. A rivelarlo è stato proprio il protagonista della serie che nel corso di una recente intervista ha rivelato “Non riesco a credere che siano già passate cinque stagioni, e che questa sia l’ultima, sono profondamente emozionato di chiudere la serie e di mettere un punto a questa incredibile storia”.