Chi è Flavia Maria Coccia, moglie di Marcello Masi? I due hanno figli?

Tutti conoscono Marcello Masi, celebre conduttore televisivo e giornalista italiano. E molte sono le informazioni sulla sua vita professionale. Ma chi è invece la moglie Flavia Maria Coccia? Cosa sappiamo della loro vita privata? I due hanno dei figli oppure no? Qui di seguito proveremo a rispondere a tali domande.

La vita del celebre giornalista Marcello Masi

Marcello Masi è un giornalista e conduttore televisivo di grande successo. Nato a Roma il 10 gennaio del 1959 Masi ha due fratelli, e di preciso un fratello più grande di nove anni e una sorella più grande di sette anni. La sua è stata un’infanzia felice nonostante a soli 11 anni abbia perso il padre. Mentre invece la madre l’ha persa dieci anni più tardi, quando aveva solamente 21 anni.

La sua carriera da giornalista ha avuto inizio quando aveva circa 30 anni, e di preciso dopo aver conseguito la Laurea in Scienze Politiche. Il 1989 è stato l’anno in cui Masi è arrivato in Rai come giornalista economico de Giornale Radio Rai e negli anni successivi è poi rimasto in Rai prendendo parte a diversi programmi di successo. Tra questi Gr Rai, TG2, TG2 Notte ecc. Negli anni compresi tra il 2011 e il 2016 è stato anche direttore del TG2.

Ma oltre ad aver ottenuto molto successo nella sfera professionale ecco che è riuscito ad ottenere importanti successi anche nel privato. Da 24 anni infatti è sposato con una donna di nome Flavia Maria Coccia. Ma chi è e cosa sappiamo di lei?

Chi è Flavia Maria Coccia

Flavia Maria Coccia è nata nel 1960, ha quindi 63 anni, ed è laureata in Teorie della Comunicazione. Laurea ottenuta negli Stati Uniti, e di preciso presso l’Università di Charleston nel West Virginia. Diversi sono stati gli incarichi ricoperti dalla Coccia nel corso degli anni, molti di questi proprio in ambito pubblico e di particolare importanza. Nello specifico tra questi è possibile citare la mansione di Presidentessa del Comitato per la promozione e il sostegno del turismo accessibile, istituita di preciso dal Ministero della Cultura. E poi ancora ha anche lavorato per la Presidenza del Consiglio dei Ministro esattamente nel Dipartimento per gli Affari Regionali del Turismo e dello Sport. Oggi invece occupa un ruolo dirigenziale presso l’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche ovvero l’ISNART.

L’amore tra Marcello Masi e Flavia Maria Coccia

Le informazioni che riguardano il privato di Marcello Masi e Flavia Maria Coccia in realtà sono poche. E questo perché i due sono molto riservati. E’ comunque possibile dire che sono sposati da circa 25 anni e dal loro amore è nata una figlia di nome Domitilla. Una giovane che oggi, stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni, sembrerebbe si stia facendo strada nel mondo della musica come cantautrice.